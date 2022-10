De dor à morte, quais os efeitos da fome à saúde dos 2 milhões de cearenses em insegurança alimentar

Paulo Vasconcelos Médico nutrólogo e professor da UFC

Células da pele, do cabelo, as que recobrem o intestino e as do sistema imune demandam alta energia. Quando falta energia, elas sofrem muito. Por isso, quando um paciente faz quimioterapia, perde o cabelo, tem diarreia, a pele fica esgarçada. Assim como a pessoa com fome.