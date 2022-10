Entenda o que significa CPX, sigla estampada em boné usado por Lula no Rio

O boné usado pelo candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante caminhada no Complexo do Alemão nessa quarta-feira (12), foi alvo de comparações feitas por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). No acessório do petista havia as letras "CPX", o que fez os eleitores do atual mandatário o associarem ao crime organizado.

A equipe de Lula, no entanto, explicou em nota oficial que CPX é uma abreviação para a palavra "complexo", já que o ex-presidente cumpria agenda de campanha na comunidade carioca.

A sigla CPX é usada por moradores e até por órgãos oficiais para se referir a regiões do Rio de Janeiro que contam com um grupo de favelas: Complexo do Alemão (CPX Alemão); Complexo da Penha (CPX Penha); Complexo da Maré (CPX Maré); Complexo do Chapadão (CPX Chapadão) e Complexo do Salgueiro (CPX Salgueiro). Distorção

A nota de esclarecimento foi publicada pelo PT após apoiadores de Bolsonaro compartilharem que CPX significaria "cupinxa". A palavra, cuja escrita é com ch, significa "companheiro", "camarada", e é bastante usada como tratamento entre criminosos. Bolsonaristas alegaram que Lula era "comparsa" do crime.

A distorção feita pelos eleitores de Bolsonaro foi criticada pela assessoria de Lula. “O que o bolsonarismo faz? Espalha fotos de presos e procurados da polícia com bonés semelhantes para ofender todos os moradores. É criminoso”, ressaltou a nota.