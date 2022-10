Apoiadores de Bolsonaro hostilizam imprensa e vaiam arcebispo em Aparecida

Apoiadores do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) causaram tumulto nessa quarta-feira (12) durante a passagem do atual chefe do Executivo no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em interior de São Paulo.

Eleitores do presidenciável hostilizaram equipes da TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, e da TV Aparecida, no pátio da Basílica. Até o padre que celebrava a missa em honra à padroeira do Brasil foi vaiado pelo grupo.

Segundo a repórter Daniela Lopes, da TV Vanguarda, o grupo tentou bater nos profissionais da imprensa, que ficou acuada. A agressão, porém, foi impedida por seguranças.

A confusão se estendeu para dentro do Santuário, onde o padre Eduardo Ribeiro, presidia a celebração eucarística das 14h. O rito foi interrompido com vaias, palavras de ordem e tentaram puxar o coro de "mito", mas não tiveram adesão.

Outra vaia

Eleitores de Bolsonaro já haviam praticado outro ato de hostilização pela manhã. O arcebispo da Arquidiocese, Dom Orlando Brandes, foi vaiado no momento em que falava no sermão sobre dilemas sociais.

“Temos o dragão do ódio, que faz tanto mal. E o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno. O dragão do desemprego, o dragão da fome. O dragão da incredulidade", declarou.

Ainda na homilia, o arcebispo defendeu o voto e defendeu ser "necessário exercer esse direito e poder do povo". De acordo com o religioso, os cristãos precisam "escutar Deus, mas também o clamor do povo" que precisa de "pão, paz e fraternidade".