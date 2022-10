MPF pede informações de ministério após Damares denunciar crimes contra crianças

O Ministério Público Federal (MPF) cobrou informações ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) sobre supostos crimes contra a criança denunciados por Damares Alves, ex-titular da pasta e senadora eleita pelo Distrito Federal.

Em discurso durante culto na Assembleia de Deus, em Goiânia, a ex-ministra afirmou que o Ministério descobriu um esquema de tráfico de crianças no arquipélago de Marajó, no Pará.

Segundo Damares, as crianças traficadas são submetidas a mutilações corporais e regimes alimentares para facilitar abusos sexuais.

A ex-ministra afirmou ainda que o Ministério possui imagens de crianças de oito dias de vida sendo estrupadas. No discurso, ela atesta que um vídeo de estupro de crianças é vendido por preços entre R$ 50 e R$ 100 mil.

Damares não apresentou provas de nenhuma das acusações apresentadas no culto.

Membros do MPF no Pará pediram à Secretaria-Executiva do MMFDH que apresente todos os supostos casos, incluindo todos os detalhes que possua, e informe quais providências foram tomadas ao descobrir os crimes.

O Ministério Público quer saber também se houve denúncia à polícia ou ao MP de alguns dos casos citados.