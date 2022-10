Damares Alves e Michele Bolsonaro virão ao Ceará na sexta (14); confira agenda

A primeira-dama Michele Bolsonaro e a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e senadora eleito pelo Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos), virão a Fortaleza, nesta sexta-feira (14), para participar de atos eleitorais com apoiadores do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

A informação foi confirmada por parlamentares bolsonaristas. Em publicações nas redes sociais, a deputada estadual Dra. Silvana (PL), o deputado federal Dr. Jaziel (PL) e a vereadora de Fortaleza, Priscila Costa (PL) convocaram apoiadores do presidente a participar das agendas de Michele e Damares na capital cearense.

Segundo Dra. Silvana, estão previstas duas agendas na Capital cearense. Uma será na Igreja Comunidade das Nações, para qual devem ser convidados também apoiadores católicos do atual presidente, segundo Dra. Silvana.

O outro momento está previsto para ocorrer no Hotel Mareiro, na avenida Beira Mar, embora o local ainda possa ser modificado para acomodar um maior número de apoiadores.

Dra. Silvana (PL) Deputada estadual "A ideia é mostrar o quanto o Governo Bolsonaro foi bom pra mulheres", completa.

Em evento realizado em Brasília, no final da semana passada, a ex-ministra Damares Alves já havia falado sobre a visita ao Ceará, embora sem confirmar data.

"Eu e Michele (Bolsonaro) estamos indo aí fazer um grande ato 'Mulheres com Bolsonaro'. Primeiro um ato político e a noite, mais para o final do dia, um ato com os cristãos, católicos e evangélicos. Todo mundo junto, uma aliança pela vida e pela família", disse em vídeo publicado pelo deputado federal Dr. Jaziel.

Visita de Bolsonaro ao Ceará

Também foi confirmada a vista do presidente Jair Bolsonaro ao Ceará. O candidato à reeleição, que ainda não esteve no estado nesta campanha eleitoral, deve chegar a Fortaleza no próximo dia 25 de outubro.

A previsão é que ele participe de agenda apenas em Fortaleza, embora a coordenação de campanha avalie a possibilidade de compromissões também na Região Metropolitana.