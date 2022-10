Jair Bolsonaro terá agenda de campanha no Ceará no dia 15, dizem aliados

O presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, deverá vir ao Ceará no próximo sábado (15), em meio a agenda de campanha no 2º turno, de acordo com aliados. A pevisão inicial era pra o dia 25, mas a data foi antecipada. Há uma articulação para que o candidato visite o município de Canindé.

Os detalhes da visita ainda não foram divulgados. Essa será a primeira vez em que Bolsonaro visita o Estado durante o período eleitoral em 2022. A última foi em meados de julho, ainda na pré-campanha.

A confirmação da visita foi dada pelo vereador de Fortaleza, Carmelo Neto (PL).

Apoiadores do presidente afirmam que a intenção é que a agenda se concentre em Fortaleza, mas que há a possibilidade de compromissos em alguma cidade da Região Metropolitana.

Bolsonaro foi o único dos três presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto a não visitar o Ceará no primeiro turno das Eleições.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Ciro Gomes (PDT) cumpriram agendas simultâneas no último dia 30 de setembro, dois dias antes da votação. O petista fez uma passeata no Centro da Capital, enquanto Ciro participou de uma carreata em Sobral, na Região Norte.

Anteriormente, no dia 15 de setembro, a então presidenciável pelo MDB, Simone Tebet, fez uma caminhada ao lado do senador Tasso Jereissati (PSDB) no Centro de Fortaleza.

A última vez em que Bolsonaro esteve no Ceará foi no dia 16 de julho, quando participou de uma motociata junto a apoiadores, e, ao final da tarde, discursou no evento religioso Marcha Para Jesus, no aterro da Praia de Iracema.

