Bolsonaro faz motociata em Fortaleza e participa da Marcha para Jesus neste sábado (16)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) irá participar de eventos de pré-campanha em Fortaleza neste sábado (16). A previsão é de que ele chegue por volta até às 17 horas no antigo aeroporto Pinto Martins, no bairro Vila União, e, de lá, siga em motociata até a Praia de Iracema. A visita do presidente irá encerrar com participação dele na Marcha para Jesus.

No aguardo da chegada de Bolsonaro, apoiadores do presidente já começaram a se concentrar tanto na recepção como do lado de fora do aeroporto antigo.

A polícia federal acompanha a movimentação e informou que está sendo autorizada a entrada do prédio apenas de pessoas que não estejam portando armas. A reportagem, no entanto, não conseguiu identificar nenhum processo de revista no local.

Do lado de fora, ambulantes aproveitam para expor bandeiras do Brasil, camisas da seleção brasileira e toalhas estampadas com o rosto do presidente.

Legenda: Do lado de fora do antigo aeroporto Pinto Martins, ambulantes aproveitam para vender produtos com referências a Bolsonaro Foto: Wagner Mendes

Agenda em Fortaleza

Essa é a primeira vez que o presidente Bolsonaro visita Fortaleza desde que tomou posse, em 2019. Ele chega a capital cearense após passagem por Natal, capital do Rio Grande do Norte, na qual participa de Marcha com Jesus pela Liberdade.

Os deputados estaduais cearenses André Fernandes (PL) e Delegado Cavalcante (PL) acompanham a comitiva presidencial nas visitas às duas capitais.

Legenda: Antes de chegar a Fortaleza, Bolsonaro participa de Marcha com Jesus pela Liberdade em Natal (RN) Foto: Reprodução/ Instagram

A previsão é de que a saída de Natal ocorra por volta das 16 horas, com a chegada prevista em Fortaleza para até as 17 horas no aeroporto antigo Pinto Martins. De lá, ele segue em motociata até o palco da Marcha para Jesus 2022, montado na Praia de Iracema. A expectativa é de que ele fale para o público no palco do evento.

Segundo a agenda oficial, a partida de Fortaleza, em direção a Brasília, está prevista para às 19h40.

* Com informações do repórter Wagner Mendes