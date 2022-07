Vereadora do PDT vai de moto pedir sanção do PL da Enfermagem na chegada de Bolsonaro a Fortaleza

A vereadora de Fortaleza pelo PDT, Enfermeira Ana Paula, publicou fotos e vídeos no Instagram nos quais aparece se preparando para recepcionar o presidente Jair Bolsonaro (PL) na Capital. A intenção, segundo as publicações, é pressionar pela sanção do projeto de lei que trata do piso salarial nacional para a categoria.

"A Enfermagem está com pressa", diz a parlamentar em uma das postagens. Em vídeo, a vereadora aparece andando em uma moto. Na legenda, ela afirma: "Já estou no ponto! Jair Bolsonaro, sanciona o piso da enfermagem".

A vereadora esteve no antigo aeroporto Pinto Martins, onde o presidente Jair Bolsonaro desembarcou, por volta das 17 horas, em Fortaleza. Ela esteve acompanhada de representantes da categoria

Não há nenhuma publicação indicando se a vereadora também participou da motociata.

PL da enfermagem

A Câmara dos Deputados aprovou no último dia 13 de julho, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Piso da Enfermagem. A medida determina que lei federal instituirá pisos salariais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. Agora a proposta irá à promulgação.

Este é um dos projetos que estava em tramitação no Congresso para dar estabilidade jurídica para o Projeto de Lei 2564/2020, aprovado em maio, que prevê piso salarial nacional para técnicos, enfermeiros e parteiras.

O PL está na fila para sanção do presidente Bolsonaro. Ainda há indefinição sobre quais seriam as fontes de financiamento.