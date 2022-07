Bolsonaro vem ao Ceará sem definição de quem será o candidato ao governo em seu palanque

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chega neste sábado (16) ao Ceará para a sétima visita desde que assumiu o governo em janeiro de 2019. A agenda, com jeito de pré-campanha, ocorre ainda sem definição de qual será o palanque bolsonarista no Estado.

O PL ainda discute a possibilidade de lançamento de candidatura própria. O nome do ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos é cotado para o posto. Paralelo a esse movimento, correligionários do presidente trabalham por uma aliança do partido à chapa de Capitão Wagner, que é pré-candidato ao Governo do Ceará.

A agremiação tem três nomes para lançar ao Senado: Inspetor Alberto, José Bardawil e Pastor Fernandes. O prório Raimundo Matos é uma possibilidade em caso de pactuação com Wagner.

No último evento do partido em Fortaleza, no dia 6 de julho, o presidente estadual da sigla, prefeito Acilon Gonçalves, chegou a indicar que a definição ocorreria até essa sexta-feira (15) – o que ainda não aconteceu. A expectativa, agora, é que a decisão se arraste para a semana que vem.

Parlamentares do PL mais alinhados com Bolsonaro defendem a concretização da aliança com o deputado federal.

Para o vereador Carmelo Neto (PL), o nome do deputado federal "é a melhor opção" para o Ceará. "O Partido Liberal no Estado do Ceará realmente deve caminhar com o Capitão Wagner", disse o parlamentar que também adiantou novo evento pró-Bolsonaro no Estado. Será em Juazeiro do Norte, na próxima quinta-feira (21).

De acordo com a deputada estadual Silvana Oliveira (PL), "o sentimento (do partido) é caminhar com o Capitão" para a disputa pelo Palácio da Abolição e como forma de garantir um palanque competitivo na eleição presidencial.

Segundo a parlamentar, Acilon e Wagner estão "afinados" com esse objetivo e que a definição depende do prefeito de Eusébio.

Legenda: Capitão Wagner participou de evento do PL em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

O Diário do Nordeste procurou o pré-candidato do PL, Raimundo Gomes de Matos, para repercutir o assunto, mas não houve retorno.

Aproximação

Buscando garantir o apoio do PL na disputa estadual, Capitão Wagner desmarcou eventos que estavam agendados em Aracati e Tianguá neste sábado (16) para recepcionar o presidente Jair Bolsonaro no Ceará.

Caso a aliança seja concretizada, o grupo de oposição terá mais de um presidenciável no palanque – já que o União Brasil tem confirmada a pré-candidatura do deputado federal Luciano Bivar e o Avante tem colocado o nome do deputado federal André Janones.

Bolsonaristas mais exigentes esperam que Capitão Wagner vista a camisa bolsonarista no Ceará com mais empenho. Nos bastidores, o pré-candidato tem dito que esse não será o principal objetivo da campanha. Inclusive a estratégia é não nacionalizar o debate na disputa pelo Palácio da Abolição.

Leia mais PontoPoder Por que Bolsonaro tem reforçado presença no Ceará às vésperas de ano eleitoral

Evento do PL

No lançamento da pré-campanha de Jair Bolsonaro no Ceará, no início deste mês, o evento do PL ganhou contornos de pré-campanha em favor de Capitão Wagner.

O deputado federal foi aguardado com grande expectativa pela militância bolsonarista.

No evento, Wagner defendeu a unidade do grupo ainda no primeiro turno para evitar possíveis rupturas que podem ser construídas ao longo da campanha eleitoral.

"Acredito na unidade do grupo de oposição. Se a gente se dividir agora no primeiro turno pode gerar traumas. Eu vi isso na eleição de prefeito. Houve uma divisão muito grande da oposição e ficou difícil de juntar no segundo turno", disse Wagner durante evento.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil