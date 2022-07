Bolsonaro cumpre agenda de pré-campanha em Fortaleza; veja horários e percurso da motociata

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarca em Fortaleza na tarde deste sábado (16) para cumprir agenda de pré-campanha. A programação divulgada por apoiadores prevê uma motociata com concentração por volta das 15 horas no antigo aeroporto Pinto Martins, com destino ao Aterro da Praia de Iracema, aonde uma ocorrerá a Marcha Para Jesus.

O evento de cunho evangélico vem sendo realizado em outras Capitais do País e faz parte de uma movimentação pré-eleitoral do Presidente da República. A expectativa é de que o evento reúna aliados e também sirva para definição do palanque bolsonarista no Ceará.

As informações sobre a agenda foram repassadas e divulgadas nas redes sociais por políticos próximos ao presidente no Ceará ainda no começo da semana. Posteriormente, o próprio Chefe do Executivo, em vídeo, confirmou presença em Fortaleza neste sábado.

A visita ocorre em meio a um cenário no qual parlamentares ligados a Bolsonaro no Estado definem qual será a composição do palanque do presidente no Ceará.O pré-candidato a governador na oposição, Capitão Wagner (UB), é cotado para ser o indicado pelo grupo.

Por outro lado, o PL, presidido pelo prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, cogita ter candidatura própria ao Executivo Estadual e estuda lançar o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos.

Itinerário

Bolsonaro veio à Fortaleza em 2018 ainda durante a campanha eleitoral. Durante o mandato, essa é a primeira vez que ele vem à capital cearense.

A comitiva presidencial deve chegar ao aeroporto por volta das 15 horas. Após recepção na entrada do local, apoiadores seguirão em uma motociata saindo da avenida Lauro Vieira Chaves até o aterro da Praia de Iracema. Um palco está montado no local onde Bolsonaro deverá discursar.

Em outras seis oportunidades, o mandatário cumpriu agendas oficiais no Estado para inauguração como trechos da Transposição do Rio São Francisco, entregas de residência de programa habitacional e assinatura de ordem se serviços.

Legenda: Presidente da República, Jair Bolsonaro posa para fotografia no canal do Rio São Francisco, em junho de 2020 Foto: Alan Santos /PR

Histórico de visitas

A última passagem de Bolsonaro pelo Ceará foi em março, para inauguração de central de abastecimento de água em Quixadá, onde participou da cerimônia de lançamento do programa "Força Tarefa das Águas".

Anteriormente, ainda em fevereiro, ele foi até a Barragem de Jati, na Região do Cariri, para a liberação de água da estrutura até o Cinturão das Águas.

Na ocasião, esteve acompanhado do Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e visitou também estruturas do Eixo Norte em Pernambuco e na Paraíba, que possibilitam a chegada das águas do São Francisco ao Rio Grande do Norte.

Bolsonaro também esteve no Ceará em outubro de 2021, no município de Russas. O evento também foi em torno das obras hídricas e fez parte da Jornada das Águas.

Anteriormente, ainda em agosto de 2021, Bolsonaro visitou a Região do Cariri, no Sul do Estado. O evento foi para entrega de 2,8 mil unidades habitacionais do programa federal Casa Verde e Amarela em Juazeiro do Norte.

Na mesma agenda ele fez um passeio em carro aberto pelas ruas de Juazeiro do Norte e visitou a estátua do Padre Cícero, no Horto, principal ponto turístico do município.

Em 26 de fevereiro de 2021, ele visitou a duplicação da BR-222 e o Anel Viário de Fortaleza, em Caucaia, na Região Metropolitana.

Na mesma ocasião Bolsonaro participou de cerimônia, em Tianguá, para assinatura de três ordens de serviços para obras em rodovias federais em território cearense.

Essa viagem ocorreu no auge da pandemia da Covid-19 e causou polêmica. Ele criticou as medidas mais duras adotadas por governadores e prefeitos para frear o avanço da Covid-19 no Brasil.

Ainda em junho de 2020, na primeira visita oficial ao Ceará como presidente, o chefe do Palácio do Planalto esteve em Penaforte, onde acompanhou a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco.