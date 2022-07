De olho no apoio do PL, Capitão Wagner estará com Bolsonaro em evento na Capital

Enquanto aguarda a definição do PL sobre apoio para as eleições de outubro, o pré-candidato do União Brasil ao governo do Estado, Capitão Wagner, estará no evento “marcha para Jesus”, em Fortaleza, no próximo sábado, que contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Principal nome da oposição na disputa pelo Palácio Abolição, Wagner tem a simpatia dos aliados mais próximos do presidente no Estado, mas ainda negocia um apoio formal do Partido Liberal para robustecer a aliança no Ceará.

O partido conta com dois grupos: um mais tradicional, liderado pelo presidente estadual e prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, e outro de apoiadores mais diretos do presidente que se filiaram após a chegada de Bolsonaro.

O partido se divide entre os que preferem uma candidatura própria, no intuito de fortalecer as chapas majoritárias, enquanto outro defende a aproximação com Wagner para dar mais capilaridade às pretensões da oposição.

Capitão Wagner tinha um evento marcado para a cidade de Tianguá para este sábado, mas acabou desmarcando o compromisso para prestigiar o ato com o presidente da República. Wagner tem dito que é aliado do presidente, mas que não terá uma atuação propriamente de "bolsonarista", como desejam alguns aliados do presidente.

Para justificar a postura, o pré-candidato informa que há diversos públicos entre seus eleitores. Alguns até votarão em outros candidatos a presidente. “Até o Solidariedade, que é lulista, deve anunciar apoio a mim”, informou o parlamentar.

Opiniões dentro do partido

O vereador Carmelo Neto, do PL, confirma que é interesse do bolsonarismo sair coligado com a pré-candidatura de Capitão Wagner.

Carmelo Neto Vereador de Fortaleza “Temos que ter uma candidatura competitiva para tirar esse grupo que está no poder. E essa candidatura é a do Capitão Wagner”.

Escutando a conversa das tratativas no PL está o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos, apontado como pré-candidato do partido ao Governo do Estado. Em conversa recente com este colunista, ele tranquiliza em relação ao assunto. As articulações, diz ele, estão em andamento e os diálogos irão avançar.

Coordenador da bancada federal cearense no Congresso Nacional, o deputado Júnior Mano também não crava uma definição e confirma que o partido trabalha com as duas possibilidades. Em Brasília, o comando local em contato com a executiva nacional deverá tratar do assunto na próxima semana.