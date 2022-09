Ciro Gomes faz carreata em Sobral acompanhado de Roberto Cláudio e Domingos Filho

O candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, cumpre agenda em Sobral, nesta sexta-feira (30), ao lado do candidado a governador, Roberto Cláudio (PDT), e do vice, Domingos Filho (PSD). O ato ocorre no penúltimo dia de campanha eleitoral, que encerra no sábado (1°).

A militância começou a se reunir na avenida Dom José, em frente ao aeroporto da cidade governada por Ivo Gomes (PDT) – irmão do presidenciável. O prefeito e o senador licenciado Cid Gomes (PDT) não confirmaram participação.

Com faixas e roupas amarelas, apoiadores da candidatura do PDT chegaram ao local por volta das 17h para a concentração. A carreata é transmitida pelas redes sociais dos candidatos.

Em entrevista à imprensa, momentos antes do início da carreata, Ciro pontuou a maior prioridade de governo caso seja eleito.

"A fome atinge hoje 125 milhões de brasileiros que não fizeram hoje as três refeições e 33 milhões sequer comeram nada hoje no Brasil. Por isso estou propondo um programa de renda mínima como um direito previdenciário de R$ 1.000 por domicílio consolidando todos os programas de transferência de renda e financiando com imposto sobre grandes fortunas", declarou.

Em meio a um clima de acirramento político no Ceará, o presidenciável aproveitou para alfinetar o ex-aliado Camilo Santana (PT). "Esse é o maior traíra da história do Ceará", disse. O ex-governador, que é candidato ao Senado, participou de evento, no dia 23 de setembro em Sobral, ao lado dos irmãos de Ciro – o prefeito Ivo e o senador Cid.

Legenda: Local da concentração em Sobral Foto: Kid Júnior

Legenda: Ciro Gomes (PDT), Roberto Cláudio (PDT), Domingos Filho (PSD) e outros candidatos aliados seguem em carreata pelas ruas de Sobral. Foto: Kid Júnior

Legenda: Ciro Gomes, Roberto Cláudio, Domingos Filho, entre outras figuras políticas, saúdam a multidão de apoiadores. Foto: Kid Júnior

Foto: Kid Júnior

Legenda: Carros e motos seguem Ciro Gomes, Roberto Cláudio e Domingos Filho em penúltimo dia de campanha. Foto: Kid Júnior

Legenda: Em entrevista à imprensa, momentos antes do início da carreata, Ciro pontuou prioridades de governo caso seja eleito. Foto: Kid Júnior

Legenda: Apoiadores dos candidatos pedetistas. Foto: Kid Júnior

Foto: Kid Júnior

Com informações do repórter Felipe Azevedo, enviado a Sobral