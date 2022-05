MPF entrega à Urca fóssil brasileiro de 100 milhões de anos repatriado

O Ministério Público Federal (MPF) irá entregar à Universidade Regional do Cariri (Urca), nesta quarta-feira (11), o fóssil brasileiro com mais de 100 milhões de anos que foi repatriado após ser retirado clandestinamente do País.

A peça histórica é datada do período Cretáceo. Segundo o MPF, ela estava sendo comercializada de forma ilegal em site de leilões, na Itália.

A devolução do espécime ao Brasil é resultado de procedimento instaurado pelo MPF em Juazeiro do Norte (CE), em 2020.

A partir desta quarta-feira, a peça passará a compor o acervo do Museu de Fósseis de Santana do Cariri, gerido pela Urca. O peixe fossilizado está avaliado em quase 3 mil euros (R$ 16 mil, aproximadamente) e sua origem é a Chapada do Araripe, no Cariri cearense.

Artefato preservado

O artefato recuperado pelo MPF pertence ao grupo de formação fóssil Santana, um dos principais sítios paleontológicos do mundo e reconhecidamente uma das jazidas fossilíferas com a maior diversidade de material excepcionalmente preservado.

Na peça, por exemplo, é possível notar a riqueza de detalhes de tecido mole e até as escamas do peixe.