Fóssil gigante de 'dragão do mar' de 180 milhões de anos é encontrado na Inglaterra

Os restos fossilizados de um ictiossauro, animal pré-histórico extinto há cerca de 90 milhões de anos, foram encontrados na região central da Inglaterra. As informações são do G1.

Um comunicado da Anglian Water, empresa de água dona da área explorada, afirma que o fóssil do 'dragão marinho' se trata do maior e mais completo do tipo já descoberto no Reino Unido. Os ictiossauros são chamados de 'dragões marinhos' porque têm olhos e dentes grandes.

Legenda: Acredita-se que fóssil de 10 metros de comprimento tenha 180 milhões de anos Foto: Reprodução/YouTube/Anglian Water

Imagens feitas por um drone revelam a magnitude do animal, com 10 metros de comprimento e formato semelhante ao de um golfinho. O ictiossauro, porém, podia crescer até chegar aos 25 metros de comprimento.

Conforme o G1, o fóssil do ictiossauro foi encontrado no Reino Unido no reservatório de Rutland Water, em fevereiro de 2021. Acredita-se que ele tenha 180 milhões de anos.

"Descoberta fascinante"

A conservacionista da Leicestershire and Rutland Wildlife Trust, Joe Davis, foi quem encontrou os restos fossilizados durante uma drenagem de rotina de uma ilha em uma lagoa para um novo paisagismo.

"A descoberta foi absolutamente fascinante. É ótimo aprender tanto com a descoberta e pensar que esta criatura incrível já nadou nos mares acima de nós", comemorou.

