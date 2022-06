Mototaxista tira faca diante de indígenas durante ato por justiça para Dom e Bruno em Fortaleza

Durante uma mobilização em defesa dos direitos indígenas, um mototaxista tirou uma faca e apontou para os manifestantes que protestavam no cruzamento das avenidas da Universidade e 13 de maio, no bairro Benfica, em Fortaleza. O caso aconteceu durante a manhã desta quinta-feira (23).

A caminhada teve início na Fundação Nacional do Índio (Funai) e seguiu até a Praça da Gentilândia, cobrando justiça pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

Em vídeo registrado pela TV Verdes Mares, é possível ver o momento em que o homem puxa a faca e é cercado por indígenas e apoiadores, que tentam controlar a situação.

A mobilização nacional ocorreu em outras cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. O ato também fazia críticas ao governo de Jair Bolsonaro.

Faca em meio a protesto

Conforme a Cacika Irê do povo Jenipapo-Kanindé, o grupo de povos tradicionais e servidores da Funai já estava na frente da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) quando um mototaxista avançou.

Cacika Irê Representante do povo Jenipapo-Kanindé "Ele estava querendo botar a moto por cima dos pedestres. Então, a gente começou a fazer barreira humana, mas ele puxou uma faca".

Os indígenas, então, cercaram o homem, tentando desarmá-lo. "Tentamos controlar a situação para que nenhum dos nossos indígenas fosse para cima dele e um dos nossos indígenas tomou a faca dele".

"Nós não vamos nos intimidar, porque a nossa luta é uma luta legítima, pela sobrevivência, pela nossa existência e pela nossa mãe terra", ressalta a Cacika Irê.

Para o coordenador executivo da Articulação dos Povos e Organizações indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME), Cassimiro Tapeba, a ação do mototaxista de ameaçar pessoas em meio a uma manifestação pacífica entristece os indígenas.

Legenda: Cacika Irê do povo Jenipapo-Kanindé participou do ato pedindo justiça pela morte de Dom e Bruno Foto: Divulgação/Iago Costa

"A gente não queria isso. Era e é um ato pacífico. A gente pedia por justiça pelo indigenista Bruno Pereira e Dom Phillips", explicou. Conforme apontou, o ato era uma forma de também mostrar o sucateamento da Funai e o descaso com os povos indígenas.

Cassimiro Tapeba Coordenador executivo da APOINME "A gente fica entristecido porque era para mostrar às pessoas que estavam passando ali, para que nossa voz pudesse ser ecoada e para que as pessoas soubessem dos direitos dos povos indígenas que estão sendo violados".

Ninguém ficou ferido na situação, que terminou com o mototaxista, que não foi identificado, indo embora.

Entenda o caso de Dom e Bruno

O indigenista Bruno Pereira, 41, e o jornalista britânico Dom Phillips, 58, foram brutalmente assassinados neste mês, no Amazonas.

Bruno era servidor licenciado da Funai e Phillips, jornalista. Os dois haviam partido da comunidade São Rafael em uma viagem rumo a Atalaia do Norte, mas nunca chegaram ao destino.

Colaborador do jornal The Guardian, Phillips estava escrevendo um livro sobre a preservação ambiental na Amazônia. Pereira atuava como guia de Phillips no Vale do Javari, uma região estratégica para os narcotraficantes, na qual também atuam garimpeiros, pescadores e madeireiros ilegais.

Ambos foram vistos pela última vez no domingo, 5 de junho, enquanto navegavam pelo rio Itaquaí.