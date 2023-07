Motorista de aplicativo tenta cobrar preços diferentes em corridas e ameaça passageiros em Fortaleza

Um motorista de aplicativo da Uber em Fortaleza teve a conta desativada após tentar cobrar preços abusivos nas viagens, xingar e até ameaçar passageiros. O caso mais recente foi na madrugada deste domingo (2) no bairro Meireles, quando o homem tentou cobrar R$ 40 em uma corrida de R$ 16.

A vítima foi o estudante de história Ian Victor, 22. Segundo o jovem, ele e a namorada estavam saindo de um bar quando decidiram pedir um carro e foram surpreendidos pelas grosserias do motorista.

"Seu bost*. Bora cair pra dentro zé b****a. Te buscar aí no teu endereço agora, bora ver se tu não aprende", escreveu o motorista identificado como Valdenor no chat da conversa após Ian se recusar a pagar o valor alto e pedir para ele cancelar.

Legenda: Cliente foi xingado e ameaçado pelo motorista Foto: Reprodução

"A gente já ficou com um pouco de medo. Assim, quem cancelou a corrida fui eu, porque ele não cancelou, né, estava dando no mapa que ele tinha chegado até o destino, que ele estava lá. Mas aí a gente não saiu lá de dentro e não chegamos a ver nem ele e nem o carro", conta.

Na manhã seguinte, ele fez a denúncia à Uber e conta recebeu suporte e uma mensagem de lamento. O estudante, no entanto, alega que é necessário olhar para o processo de triagem de motoristas.

"Talvez chamar atenção para esse processo para ser um motorista parceiro. Pelo que eu vi na conta desse cara ele tinha só um mês de corridas, e pelos outros relatos, ele estava fazendo isso com muitas pessoas", pontua.

Em nota, a Uber disse que "considera inaceitável qualquer tipo de violência". "Este tipo de comportamento configura uma violação aos termos de uso da plataforma e o motorista teve sua conta desativada. A empresa permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, na forma da lei", assegura a empresa.

Vítima no mesmo dia

Após a repercussão do caso nas redes sociais, por meio de um post do amigo de Ian no Twitter, uma outra vítima apareceu. A situação ocorreu na mesma madrugada, por volta de 1h22, minutos antes da solicitação de corrida de Ian.

Legenda: Pelo menos duas pessoas divulgaram que foram vítimas do mesmo motorista no domingo (2) Foto: Reprodução

O modus operandi foi mesmo. A jovem não quis pagar o valor diferente da plataforma e ele começou a xingá-la.

"Não trabalho para liso. Sua lisa fu****. Eu tenho mais dinheiro que você, e muito". Ela postou o caso no Twitter a conta oficial da Uber respondeu lamentando o caso, assim como fizeram com Ian.

