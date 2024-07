Motociclista morre em colisão com ônibus ao voltar para o trabalho após intervalo de almoço

Uma mulher, de 45 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito em Sobral, interior do Ceará, nesta quinta-feira (4). A vítima estava em uma motocicleta e foi atingida por um ônibus enquanto voltava para o trabalho após o intervalo do almoço.

Segundo a Secretaria do Trânsito e Transportes, o acidente ocorreu na Rua Coronel José Inácio com a Rua Coronel Sabino Guimarães. A mulher foi identificada como Sinara Lopes Rodrigues.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará foi acionado para atender a ocorrência. No entanto, quando a equipe chegou ao local, a vítima já tinha ido a óbito.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local e colheu os indícios que contribuirão para os trabalhos policiais. "As investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Sobral da PCCE", diz a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com uma prima da vítima, Sinara era natural de Aracatiaçu, distrito de Sobral, e deixa um filho adolescente. A colisão aconteceu quando ela estava voltando para o mercantil Rainha, onde trabalhava desde a adolescência. Ela seria o "braço direito" da dona do estabelecimento.