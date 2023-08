Técnica de enfermagem de 26 anos morre em acidente com micro-ônibus em Fortaleza

Uma motociclista de 26 anos morreu na manhã desta quinta-feira (24) após se envolver em um acidente com um micro-ônibus no cruzamento das ruas Dona Leopoldina com Pinto Madeira, no Centro, em Fortaleza.

A vítima, identificada por familiares como Adriele Lopes Neto, estava indo para o Hospital São Camilo, onde trabalhava como técnica de enfermagem, quando foi atingida na transversal pelo micro-ônibus.

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a prestar os primeiros socorros, mas a motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Local foi isolado para a perícia

Ainda conforme a Autarquia, agentes de trânsito isolaram o local do acidente para atuação da perícia, mas não foi necessário implementar desvios de tráfego no trecho. O micro-ônibus que atingiu a motociclista fazia a Linha 713 - Santos Dumont / Perimetral.

Adriele é natural da cidade de Milhã, no interior do Ceará, mas atualmente morava no bairro Siqueira, em Fortaleza. O tio dela, o aposentado Valderino Lima, disse em entrevista à Verdinha que a sobrinha era bastante trabalhadora e estava noiva.

O Hospital São Camilo publicou nota de pesar pelo falecimento da jovem.

"É com imenso pesar que o Hospital São Camilo Fortaleza comunica o falecimento da colaboradora Adriele Aparecida Lopes Neto, Técnica em Enfermagem da UTI. A Família São Camilo Fortaleza presta os mais sinceros sentimentos de solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho", diz o texto.

Polícia Civil investiga o caso

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o acidente é investigado pelo 34° Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Segundo a SSPDS, o condutor do micro-ônibus se apresentou espontaneamente à unidade policial onde prestou esclarecimentos.