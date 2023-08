Égua com sinais de maus-tratos é resgatada por bombeiros em cacimba de Quixadá, no Interior do Ceará

Uma égua prenha e com sinais de maus-tratos foi resgatada em uma cacimba no município de Quixadá, no Interior do Ceará, na tarde dessa terça-feira (22). O resgate foi realizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

De acordo com a corporação que atendeu a ocorrência, o animal estava cego, com as patas dianteiras amarradas e não conseguia sair da cacimba, de aproximadamente dois metros de profundidade. Para retirar a égua da cacimba, foram realizadas técnicas de resgate com cordas e sistema de vantagem mecânica.

Veja fotos

Legenda: Animal deve ser encaminhado para uma ONG de Maracanaú Foto: Divulgação/CBMCE

Legenda: Resgate foi realizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Foto: Divulgação/CBMCE

Legenda: Égua foi resgatada com cordas e sistema de vantagem mecânica Foto: Divulgação/CBMCE

O tutor do animal foi notificado diante da situação de maus-tratos. Os bombeiros informaram que a égua foi encaminhada para uma fazenda, onde está recebendo os cuidados necessários como remédios, água, forragem e alimentação.

A corporação ainda comunicou a situação para a Secretaria do Meio Ambiente, que informou a possibilidade de o animal ser encaminhado para uma ONG de Maracanaú.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia Regional de Quixadá, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).