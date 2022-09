Motoboy se pendura em para-brisa de ônibus após acidente de trânsito na Messejana

Após um acidente de trânsito, um motociclista de 38 anos se segurou no para-brisa de um ônibus em movimento e foi carregado ao longo da avenida Frei Cirilo, na Messejana, durante a tarde desta segunda-feira (5).

A cena foi registrada em vídeo que circulou nas redes sociais.

O motociclista Antônio José Gomes afirmou à reportagem do Sistema Verdes Mares que foi atropelado pelo ônibus momentos antes da cena registrada, e alegou que o motorista da linha "26 - Antônio Bezerra/Messejana" não quis parar para resolver.

"Eu estava conversando com uma mulher que tinha dito que eu tinha batido a descarga da minha moto no carro dela. Foi quando o ônibus chegou, me fechou e me imprensou junto com o carro da mulher", relatou.

Ele afirma que chegou a pedir para o motorista parar e eles resolverem o problema. "Ele tacou o ônibus por cima de mim, quebrou a minha moto e não quis parar. Me 'esculhambou' e me ameaçou. E agora estou saindo da delegacia como acusado por uma coisa que eu não fiz. Passei mais de 10 minutos pendurado pedindo para ele parar e não parava", relatou, na saída do 6º Distrito Policial (DP).

Já o motorista de ônibus, Reginaldo Nobre, afirmou que viu o homem discutindo com uma mulher sobre o acidente de trânsito antes da confusão. Em uma das paradas em semáforo da avenida Frei Cirilo, escutou uma pancada na lateral do veículo e o motoboy apareceu, relatando que o ônibus ia "passando em cima" dele.

"Ele começou a me esculhambar e tacou o capacete na lateral do ônibus", alegou.

Caso é investigado

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o motociclista teria quebrado o retrovisor e danificado a lataria do ônibus. O caso está sendo investigado pelos agentes do 6º DP, em Messejana. Para apuração, deverão ser usadas as imagens de câmeras do ônibus e de circuitos de segurança.

Além disso, após uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) ser acionada e conduzir as partes envolvidas ao 6º DP, foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

O Sindiônibus relatou que a ocorrência não resultou em feridos. "A empresa responsável está acompanhando o caso e à disposição das autoridades", acrescentou, em nota.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou estar em contato com o Sindiônibus para "acompanhar o cumprimento das medidas necessárias a serem adotadas no caso".