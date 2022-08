Morre estudante de medicina que foi atropelado durante férias em Barbalha, Interior do Ceará

O estudante de medicina Paulo Victor Sampaio Santana, de 24 anos, atropelado no fim de julho por um carro que invadiu a calçada em Barbalha, no Interior do Ceará, teve a morte cerebral confirmada nesta terça-feira (9). Os órgãos do jovem serão doados.

O acidente ocorreu no dia 30 de julho, no Centro da cidade da Região do Cariri. Paulo estava internado no Hospital Regional do Cariri (HRC) em estado gravíssimo desde então, intubado e em um coma. A unidade confirmou a morte cerebral.

O que diz a motorista

A motorista que atropelou o estudante afirma que passou mal na hora do acidente e não se recorda de ter invadido a calçada. Segundo nota do advogado da mulher, ela "apagou no momento". E só soube que havia atropelado alguém quando policiais procuraram a oficina onde o carro estava sendo consertado, dois dias depois. A defesa dela reitera que "não houve má-fé".

A mulher se encontra "consternada e pede a Deus que alivia o sofrimento da família". Ela teria circulado durante dias com o veículo, sem saber que havia atropelado Paulo Victor.

Atropelamento

A vítima caminhava em uma calçada na avenida Leão Sampaio, quando um veículo Chevrolet Tracker conduzido em alta velocidade por uma mulher de 38 anos invadiu o acostamento e atropelou o universitário.

Ele estava acompanhado de uma cadela e do amigo Weldon Holanda, de 29 anos, que teve uma "pancada forte" no braço.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a motorista não prestou socorro às vítimas. Ela foi identificada e ouvida na Delegacia Municipal de Barbalha.