Incêndio atinge prédio de empresa de telecomunicações na avenida Pontes Vieira, em Fortaleza

Um incêndio atingiu o edifício de uma empresa de telecomunicações na avenida Pontes Vieira, em Fortaleza, na tarde desta terça-feira (9). O Corpo de Bombeiros foi acionado e o fogo, controlado.

Ao todo, três caminhões da corporação foram deslocados ao endereço.

As chamas tiveram início em uma área externa do prédio, próximo a um depósito com materiais de descarte da empresa, segundo explicou o tenente Bruno, dos Bombeiros, mas foi rapidamente controlado.

"O material queimado foi bobinas, fios de telecomunicação, aquele material de descarte e por isso gerou aquela fumaça preta, mais sem outros danos", disse.

Funcionários foram socorridos

Segundo acrescentou, alguns funcionários da empresa inalaram fumaça e chegaram a ser socorridos a um pronto-socorro com quadro de tosse, mas sem gravidade. Ainda conforme o tenente, ainda não possível afirmar as causas do incêndio.