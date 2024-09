Morre dom Adélio Giuseppe Tomasin, bispo emérito da Diocese de Quixadá, aos 93 anos

Bispo emérito da Diocese de Quixadá, o italiano dom Adélio Giuseppe Tomasin faleceu, no início da manhã desta segunda-feira (30), aos 93 anos. A morte foi divulgada pela unidade católica, que não detalhou a causa, mas disse que a partida do presbítero aconteceu com "serenidade e confiança", por volta das 6h.

Ao todo, ele ocupou de 1988 a 2007 o posto de líder da pastoral localizada no município do Sertão Central do Ceará. Ao longo dessas quase duas décadas, o religioso a orientou com "sabedoria pastoral e amor incondicional pela Igreja", conforme a instituição.

"Seu trabalho incansável e sua profunda devoção ao Evangelho foram faróis para todos que o conheceram, deixando um legado de fé, esperança e fraternidade que perdurará em nossos corações", disse a Diocese.

Veja também Ceará Esquecimento ou demência? Como a alimentação pode ser uma aliada contra a perda da atividade mental Ceará Ônibus tomba com 47 pessoas na serra de Guaramiranga e deixa dezenas de feridos

Ainda no comunicado, a unidade territorial de Quixadá lamentou a morte de dom Adélio Tomasin, afirmando que com o falecimento a Igreja Católica perde um "pastor zeloso e fiel, que dedicou sua vida aos serviços do reino de Deus e ao cuidado espiritual dos fiéis que lhe foram confinados".

"Que sua memória continue a ser fonte de inspiração para todos nós, que seguimos firmes na fé e na missão que ele tão bem nos ensinou a viver", finaliza a nota, assinada pelo atual bispo da diocese, dom Aurélio Pinto de Sousa.

Além de bispo emérito, dom Adélio Giuseppe Tomasin também era diretor-geral da Faculdade Dom Adélio Tomasin (FADAT). A instituição, que leva o nome dele, também lamentou a partida do religioso. "Todos que compõem a FADAT, expressam seus sinceros sentimentos e agradecimentos. Que sua memória continue nos inspirando em nossa caminhada", diz em nota.

Segundo a Diocese de Quixadá, antes de chegar ao Ceará, o clérigo, que é natural da província italiana de Vicenza, atuou pelo estado do Rio Grande do Sul. Além do Brasil, ele também passou pelo Uruguai e pela Nigéria.

Ainda conforme a instituição, entre suas principais benfeitorias no município cearense estão o Hospital-Maternidade Jesus, Maria e José, a Faculdade Católica Rainha do Sertão — atual Centro Universitário Católica de Quixadá (UniCatólica) —, o Santuário N.Sra. Imaculada Rainha do Sertão, assim como a consolidação do Seminário Maior Diocesano de Quixadá.

Município decreta luto

O prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira, decretou luto oficial no município, pelo período de três dias, em virtude do falecimento do religioso.

"Descanse em paz Dom Adélio, sua missão aqui neste plano se cumpriu, seu legado de amor será eterno e você descansará na eternidade. Que Deus lhe acolha no céu com toda festa que você merece ter, por tudo que você representou aqui na terra, enquanto nós teremos que aprender a lidar com a saudade que você deixará em nossas vidas", escreveu o gestor nas redes sociais.