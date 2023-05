Moradores denunciam coleta de lixo irregular em Caucaia, e empresa cita 'dificuldade circunstancial'

Moradores de Caucaia denunciaram a coleta irregular de lixo no município nos últimos dias. A reportagem do Sistema Verdes Mares registrou imagens dos resíduos amontanhados em diversos pontos da avenida Dom Almeida Lustosa, importante via da cidade na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Comerciantes da região relataram que não há coleta de lixo há mais de uma semana. Germano dos Santos, proprietário de uma galeteria, comentou sobre a perda de clientes por conta do mau cheiro nos arredores do estabelecimento. "Tá muito difícil de vender. O mau cheiro não tem a menor condição. Quem vai sentar numa mesa para almoçar? O cliente já passa com a mão no nariz, como vai comer no estabelecimento?", argumentou. Segundo o trabalhador, a última vez que houve a coleta de lixo já faz uma semana.

Veja fotos

Legenda: Moradores relatam o mau cheio na região de acúmulo de resíduos Foto: Kid Júnior

Legenda: EcoCaucaia cita dificuldades circunstanciais que impedem a completa normalidade do serviço de coleta Foto: Kid Júnior

Legenda: Comerciante afirma que falta de coleta já chega a 10 dias Foto: Kid Júnior

Legenda: Resíduos amontanhados em avenida Foto: Kid Júnior

Já o comerciante João de Deus de Souza denunciou que o período sem o recolhimento já chega a 10 dias na comunidade Vila Nova. "A situação é pior do que aqui [na avenida Dom Almeida Lustosa]. Todo canto de Caucaia está desse jeito. Onde eu ando aqui é assim. Ninguém aguenta", disse.

Também ouvido pela reportagem, o repositor Álvaro Martins, morador do bairro Araturi, afirmou que "a cidade está abandonada". "Estamos colecionando lixo na avenida", lamentou.

O que diz a EcoCaucaia

Apesar da queixa dos moradores, a EcoCaucaia, responsável pelo recolhimento dos resíduos no município, afirmou em nota que "não houve interrupção dos serviços de coleta de lixo na cidade".

A coletora ainda citou que está, junto à prefeitura, "fazendo todos os esforços para superar as dificuldades circunstanciais que impedem a completa normalidade do serviço".

O Diário do Nordeste procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura de Caucaia. Apesar das tentativas por telefone, porém, a reportagem não obteve resposta oficial por meio de nota. A gestão limitou-se a dizer que a "coleta estava acontecendo", sem fornecer mais detalhes sobre a denúncia.