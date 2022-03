Moradores de Fortaleza denunciam constante falta de luz em postes da iluminação pública

Quem sai de casa à noite percebe trechos escuros em ruas e praças de Fortaleza devido aos postes apagados tendo como consequência a sensação de insegurança. O prejuízo é maior quando o problema está na frente de casa; ocorrências se concentram nas regionais 1 e 8, conforme a Prefeitura.

São afetados trechos das Avenidas 13 de Maio, Jovita Feitosa, Mozart Lucena. Também na Avenida Virgílio Távora, entre a Canuto de Aguiar até a Antônio Justa, Santos Dumont, próximo à Igreja de Lourdes, e na Avenida Leste Oeste, próximo à ponte da Barra do Ceará.

Neste último local, a falta de luz nos postes afeta os moradores por períodos de até uma semana, como conta uma dona de casa, que preferiu não se identificar. “Nesses tempos de chuva, toda vida falta energia desse poste, fica ruim da gente ficar na parada de ônibus, por causa do (receio de) assalto”, comenta.

A mulher vive no bairro há seis anos e destaca ser uma situação recorrente nesse período. Alguns vizinhos acionam órgãos públicos para tentar resolver a situação.

“Às vezes fica uma semana toda apagado. Ainda mais quando dá chuva forte, e aí ficam vários dias sem luz. Uma escuridão e a gente fica com medo”, reforça. No entanto, no momento da entrevista, ela não sabia para quem ligar para resolver.

Na segunda-feira (21) uma equipe da Prefeitura foi ao local e substitiu os componentes elétricos, mas o problema reincidiu, como explicou Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

"Após nova avaliação, verificou-se a ocorrência de curto-circuito em diferentes pontos do cabeamento que abastece a área. Atualmente, a secretaria está realizando levantamento dos procedimentos e serviços necessários para solucionar a questão", informou a Pasta em nota.

Praça na escuridão

Em outro ponto da cidade, a Praça do Bairro Floresta, próxima à escola Dom Helder Câmara, se tornou motivo de constantes cobranças da população, desde que o local ficou sem iluminação no início deste mês após uma chuva.

Cleber Vasconcelos, de 27 anos, é um dos moradores que aciona os canais da Prefeitura e da Enel constantemente na busca pelo reparo.

“Eu abri um chamado, passou o prazo de 24h e o caso foi para a ouvidoria, mas não foi atendido. Orientado por um dos operadores, eu abri um novo chamado no dia 15 e o pessoal constatou que o transformador estava carbonizado”, lembra o analista de TI.

Legenda: Problema começou na praça após uma chuva em que a fiação apresentou problemas Foto: Arquivo pessoal

Entre os principais prejuízos da situação, os vendedores ambulantes deixaram as atividades no local por causa da escuridão na praça. “Está complicado, porque além da questão das vendas as pessoas se sentem inseguras de sair de casa já que é uma área perigosa”, observa.

A família de Cleber vive há mais de 20 anos no bairro e o problema já aconteceu em outros momentos. “E nisso de ficar jogando um para o outro ninguém resolve”, conclui.

A Prefeitura verificou que o ajuste da iluminação da praça "é de competência da concessionária de energia Enel", como explicou à reportagem. "Uma equipe foi ao local indicado e um protocolo está sendo aberto para acionar a empresa responsável".

Já a Enel informou que a caixa de energia do circuito de iluminação da praça está incendiado e "a distribuidora informa que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação", como destacou em nota.

Ruas sem iluminação

Já na Aldeota, Lívia Evangelista, de 40 anos, observa alguns pontos sem iluminação no trajeto diário. Na Avenida Heráclito Graça, por exemplo, ela prefere até deixar de circular.

Legenda: Ruas laterais ficam escuras devido aos postes sem funcionamento Foto: Arquivo pessoal

"A partir da Barão de Aracati por uns três quarteirões (os postes estão apagados). Perigoso já é, mas escuro fica pior porque são vários postes apagados e eu evito passar até de carro", frisa.

A economista lida com o problema da janela do apartamento até os locais onde precisa frequentar. "A Rua Gonçalves Ledo é outra só o breu, observo por onde passo, o Centro tem vários trechos que precisam de melhoria".

Sobre a situação da Heráclito Graça, a SCSP informou que o problema foi resolvido. "Equipes foram enviadas para realizar a manutenção no local nesta madrugada, com o objetivo de evitar a obstrução da via, devido ao fluxo intenso de veículos", detalhou.

De quem é a responsabilidade?

As demandas relacionadas aos componentes, como luminárias, lâmpadas, suportes e reatores na Capital são de responsabilidade da Coordenadoria Especial de Iluminação Pública, parte da SCSP.

Quando há alguma dessas ocorrências acontece o desarme automático dos disjuntores para evitar colapsos na rede e isso causa o desligamento da luz nesses pontos específicos.

A Pasta lista os principais motivos da falta de iluminação:

Curto-circuito

Cabeamento exposto

Furto de fios

Desgaste natural de componentes elétricos

As solicitações de reparo na iluminação pública devem ser encaminhadas pelo Canal 156. “Sendo o problema referente a componentes da iluminação pública, tais como luminárias, lâmpadas, braços (suporte) e reatores, a Prefeitura de Fortaleza deve ser acionada pela central 156, canal de comunicação entre o cidadão e a Prefeitura”, informou a SCSP em nota.

Na central de atendimento é registrada a ocorrência e repassado um protocolo. Esses casos são monitorados pela SCSP, “que envia com frequência equipes de manutenção a campo para solucionar os casos”, como detalhou a Secretaria.

A Enel, responsável pela distribuição de eletricidade, só deve ser acionada quando há falta do serviço na rede geral, como nas casas e apartamentos. A empresa não atende demandas específicas de iluminação pública.

61 mil É média anual de serviços de manutenção executados por equipes que trabalham nos três turnos e na ronda noturna, todos os dias, nas vias de maior fluxo da cidade., conforme a SCSP.

A Secretaria detalha que as principais ocorrências estão relacionadas a registro de lâmpadas acesas de dia ou apagadas à noite, lâmpadas oscilando, fiação em curto-circuito, luminária em fogo e furtos de cabos, principalmente, nas áreas das regionais 1, onde fica a Barra do Ceará, e 8, onde está o bairro José Walter.

Parque de Iluminação

Fortaleza possui um parque de iluminação com mais de 200 mil pontos, sendo quase 96% dele composto por iluminação branca, como aponta a SCSP.

Foram implantados 60 novos pontos de iluminação e feita a troca de 68 equipamentos de iluminação amarela pelo tipo de luz branca nos primeiros meses de 2022.

