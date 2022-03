Edifícios sustentáveis se tornam tendência de urbanismo em Fortaleza; conheça conceito

A sustentabilidade enquanto tendência tem se consolidado cada vez mais no urbanismo. Painéis solares, áreas verdes comuns e estações de carregamento para veículos elétricos se tornam acessórios indispensáveis na construção de edifícios sustentáveis. Em Fortaleza, por exemplo, empreendimentos corporativos e residenciais já trazem o ecológico como diferencial.

Para além dos diferenciais que agregam valor ao negócio, a construção de “prédios verdes” proporciona ainda uma melhora na qualidade de vida dos moradores da região. Nessa linha, a C Rolim Engenharia, por exemplo, deve lançar neste semestre um novo empreendimento, Flora, com o uso do verde dentro dos empreendimentos de forma muito presente.

O Brasil, inclusive, tem se destacado na construção de edifícios sustentáveis. De acordo com dados de 2020 do United States Green Building Council (USGBC), o país possui mais de 1,5 mil construções desse tipo, ocupando a 5ª posição no ranking mundial de sustentabilidade, do qual fazem parte 180 países.

A ONG é responsável por criar o sistema LEED (Liderança em Energia e Design Ambiental, em português), que classifica edifícios sustentáveis. Cerca 641 empreendimentos já são certificadas e 50 milhões de metros quadrados ainda buscam a certificação Green Building Council Brasil.

Contato com a natureza

A diretora executiva da C Rolim Engenharia, Águeda Muniz, pontua que esta, inclusive, é uma das premissas da empresa e, cada vez mais, itens ecológicos devem ser incluídos e aprofundados nos novos empreendimentos da companhia. “A sustentabilidade é algo que faz parte do estilo de vida que queremos proporcionar aos nossos clientes”, diz.

Águeda Muniz diretora executiva da C Rolim Engenharia “No Flora, por exemplo, vamos trabalhar com o conceito de biofilia, teremos uma fachada verde para promover maior conforto térmico. Já no Estrelário, outro lançamento, boa parte da fachada é revestida com placas solares para gerar energia para o prédio, além disso, cada varanda terá um jardim particular”.

Legenda: Parte da fachada do condomínio Estrelário terá placas solares para produção própria de energia Foto: Divulgação/C Rolim Engenharia

A modalidade também faz parte do portfólio corporativo da empresa. No Uno Medical & Office, empreendimento corporativo entregue em 2019, o estacionamento dispõe de tomadas para veículos elétricos, além de um sistema automatizado de iluminação das áreas comuns.

Compromisso Verde

Em 2009, a companhia firmou o Compromisso Verde para garantir que iniciativas como essas integrem ainda mais seu escopo e como forma de tentar reduzir os impactos ambientais. O programa tem o objetivo de aumentar a quantidade de metro quadrado de área verde per capita na zona urbana onde se localizam os seus empreendimentos.

Além disso, realizam, desde 2005, o Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil nos seus canteiros de obra.

A construtora tem ainda um edifício residencial com a certificação LEED, o Paço das Águas, que conta com técnicas de racionalização de consumos como o uso de energia solar, o reaproveitamento de águas da chuva, a coleta seletiva de lixo e o uso de louças e metais de baixo consumo na construção dos apartamentos.

Essa certificação é concedida pela ONG norte-americana United States Green Building Council e é uma das mais renomadas no mundo para a questão da sustentabilidade.

Gestão de consumo e resíduos

Para além de soluções simples como o uso de iluminação em LED, o próximo lançamento da Mota Machado (Rooftop Canuto 1000), que deve ser entregue em novembro deste ano, traz como aposta a reutilização da água que sai dos aparelhos de ar-condicionado para o sistema de irrigação da área verde comum do condomínio, conforme explica Mário Zacchigna, gerente comercial da construtora.

Mário Zacchigna gerente comercial da construtora “Todos os aparelhos vão receber um dreno que vai captar essa água e vai ser armazenada no subsolo e, na hora marcada, ela é mandada para os irrigadores. Também trabalhamos com um sistema de placas solares para realizar o aquecimento de uma piscina”.

Zacchigna acrescenta ainda que o empreendimento terá redutores da vazão da água nas torneiras e chuveiros promovendo economia, além disso, cada apartamento vai contar com um sistema predisposto a receber tomadas de carros elétricos ou híbridos.

Legenda: Piscina do edifício é aquecida pela energia de placas solares Foto: Divulgação

“A Mota Machado trabalha com uma agenda ESG (sigla em inglês para os princípios ambiental, social e de governança) e, na questão ambiental, tem esses diferenciais de sustentabilidade. Nosso empreendimento, inclusive, recebeu a certificação ambiental Fator Verde nível Diamante”,diz.

O reconhecimento é concedido pela Prefeitura de Fortaleza a partir de uma avaliação conforme 45 critérios distribuídos em seis fatores: Cidade Sustentável; Hídrico; Ambiente Saudável; Energético; Materiais e Resíduos; e Social. Entre os aspectos analisados, estão o acesso ao transporte público, gentilezas urbanas, iluminação natural e captação de águas pluviais.

Edifício corporativo sustentável

Inovando no mercado cearense, a Luciano Cavalcante Imóveis aproveitou a tendência e lançou primeiro edifício comercial das regiões Norte e Nordeste a obter o selo LEED. De acordo com o presidente da construtora, Luciano Cavalcante, a construção do LC Corporate Green Tower contou com a consultoria de uma empresa especializada em São Paulo.

Luciano Cavalcante Filho presidente da Luciano Cavalcante Imóveis “Todo o acabamento do prédio tem que ser feito com materiais da região, pois precisam estar distantes apenas 500 quilômetros da obra. A parte elétrica também foi construída para ter promover economia, assim como a utilização de água. Temos três filtros de ar que proporcionam um ar mais puro aos escritórios, melhorando a qualidade do ambiente para os funcionários”.

O prédio foi inaugurado em 2016 e, nos últimos dois anos, a ocupação aumentou em 80%. “Muitas empresas internacionais que vêm para cá precisam trabalhar num ambiente que seja ‘green building’, então estamos expandindo”.

A construtora também amplia o portfólio com outros empreendimentos sustentáveis, a exemplo da Cidade Cayupe e um projeto na praia da Lagoinha, com características do novo urbanismo e conceitos de smart city. Para Cavalcante, esta é uma tendência.

Custos

Apesar das vantagens que um prédio desse reflete para a cidade, os custos para uma construção dessa modalidade é mais dispendiosa, o que onera um pouco o valor do produto final, é o que pontua a diretora executiva da C Rolim.

"Se a gente tivesse uma usina de resíduos para reciclagem de resíduos da construção civil de Fortaleza, como tarefa da iniciativa privada, seria interessante para que as construtoras locais passassem a ter essa mentalidade, porque a sustentabilidade também vem dessa boa utilização e reutilização dos resíduos", acrescenta.

Embora o gerente comercial da Mota Machado observa esse custo mais alta, ele pondera que isso se torna um diferencial para o cliente. "Eles percebem esse valor agregado, além de ter um impacto mais positivo no meio ambiente, também desenvolve essa cultura da preocupação, então acabam ficando mais dispostos a pagar".

De acordo com Cavalcante, a construção do LC Corporate Green Tower, por exemplo, foi 10% mais cara que a de um edifício convencional. "É um extra, mas vale a pena, pois um 'green building' não envelhece".

