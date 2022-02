Pandemia cria novo cliente no mercado de imóveis no Ceará

Uma fonte bem-informada do setor revelou a esta coluna que o mercado imobiliário cearense – especificamente o dos imóveis de alto padrão – ganhou novos atores, a maioria dos quais era, até seis meses atrás, desconhecida pelos corretores e pelas empresas construtoras.

De quem se trata? Segundo a mesma fonte, são profissionais liberais cujas atividades cresceram – e renderam – muito durante o período mais duro da pandemia da Covid-19.



Recusando-se a informar de que área profissional se origina essa novíssima clientela, o informante deixou claro que “são pessoas que tiveram e ainda têm direta relação com o combate à pandemia”.

Ele adiantou: “Estamos impressionados, também, com essa interessante consequência socioeconômica da Covid, que nos revela um novo nicho de consumidor”.



Ainda de acordo com a mesma fonte, vários dos condomínios de até 50 andares – com um apartamento por andar – em construção na Avenida Beira Mar ou no seu entorno têm como compradores “esses novos clientes”.

Detalhe relevante: alguns deles compraram não apenas um, mas dois apartamentos.

A prestação mensal relativa à compra de um desses apartamentos de alto padrão, com área superior a 400 metros quadrados, é superior a R$ 100 mil.

M. DIAS BRANCO DISTRIBUI JUROS AOS ACIONISTAS

Em Fato Relevante divulgado ontem à noite, o Conselho de Administração da cearense M. Dias Branco decidiu pela distribuição extraordinária de juros sobre o Capital Próprio no valor total de R$ 588,23 milhões.



O comunicado acrescenta: “Os valores a serem pagos aos acionistas inscritos nos registros da Sociedade na data de direito serão de R$1,7455898010 por ação, que, líquidos do imposto de Renda na fonte de 15% (quinze por cento), corresponderão a R$ 1,4837513309 por ação, exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado.”

BNDES: UMA PPP PARA SANAMENTO NO CEARÁ

Fábio Abrahão, diretor de Infraestrutura, Concessões e PPPs do BNDES, anunciou ontem que o banco pretende promover, neste ano, uma Parceria Púbico Privada para o setor de saneamento no Ceará.



De acordo com Abrahão, se tudo der certo, essa PPP poderá gerar investimentos de R$ 6 bilhões a R$ 7 bilhões.

Este é um ano eleitoral e, por isto mesmo, haverá prováveis dificuldades para a viabilidade do projeto do BNDES.

MORO CONVERSA SOBRE SEGURANÇA NO CEARÁ

Segunda-feira, 7, às 16 horas, na sede do Instituto da Primeira Infância (Iprede), na rua Professor Carlos Lobo, 15, no bairro Cidade dos Funcionários, o ex-juiz, ex-ministro da Justiça e presidenciável Sérgio Moro conversará com o professor José Raimundo Carvalho, da UFC.

Tema da conversa: a situação da segurança pública no Ceará. O evento será aberto ao público.

PESCADOS E MARISCOS: A VOLTA AO NORMAL

“A vida está voltando ao normal, pelo menos a dos nossos clientes, cujas rotinas DE HOJE já podem ser comparadas com as do período que antecedeu a pandemia da Covid-19” – foi o que ontem disseram a esta coluna os irmãos Manoel e Francisco da Silva Rocha, donos da F. S. Rocha Pescados e Mariscos e da Somariscos, uma das principais empresas desse setor do varejo.

Francisco Rocha, o sócio majoritário, comentou que sua clientela, “assim como as demais pessoas, parece já acostumada às recomendações das autoridades, e fazem questão de segui-las, usando máscaras de proteção e mantendo a distância entre elas na hora de comprar e de se aproximar do caixa para o pagamento”.

Manoel e Francisco revelam que, apesar disso, há uma parcela dos nossos clientes que ainda prefere comprar por delivery, um serviço que há dois anos não existia nas suas lojas, “mas que veio para ficar”.

APEX-BRAZIL PREPARA MISSÃO VIRTUAL EM ISRAEL

Diretor da Apex-Brasil, o cearense Lucas Fiúza abriu, nesta semana, ao lado do embaixador brasileiro em Israel, Gerson Menandro, e o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, embaixador Orlando Leite Ribeiro, o Agro Meet & Export Israel, um programa voltado para a promoção de bebidas e alimentos brasileiros no mercado israelense.

“Nosso objetivo é promover uma série de missões online para promover em Israel produtos brasileiros com grande potencial de consumo", disse Fiúza, citando, entre eles, carne bovina congelada, produtos de café, castanha-do-pará, açaí e castanha de caju.

A iniciativa da Apex-Brasil, que em o apoio do Ministério das Relações Exteriores, desenvolverá a missão em duas etapas: qualificação e rodada de negócios.

"Haverá uma maratona de imersão que serão três dias de palestras com especialistas no mercado israelense e visita técnica virtual apresentando vídeos e fotos dos locais que compõem toda a cadeia logística do produto, desde os portos e aeroportos até as gôndolas de supermercados", explica o diretor da Apex-Brasil.

A rodada de negócios ocorrerá na plataforma Brazil Business Match (BBM) entre os dias 21 e 24 de fevereiro.

CHINA COM 20% DA EDP

Novidade: a EDP (Energias de Portugal), controladora da EDP Brasil, dona de uma usina termelétrica em Pecém, anunciou ontem, em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários de Portugal, que a China Three Gorges reforçou sua posição no capital da empresa.

Agora, os chineses da CTG passam a deter 20,22% das ações da EDP.

A China segue avançando em todas as frentes nos cinco continentes.