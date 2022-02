Evangelho de hoje 05/02 (Mc 6, 30-34)

Naquele tempo: Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: 'Vinde sozinhos para um lugar deserto, e descansai um pouco'. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé, e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas.

Reflexão - “Jesus nos ensina a arte de viver melhor em qualquer circunstância”

Neste Evangelho nós percebemos como a força e o poder de Deus se manifestam na vida daqueles que lhe são consagrados. Os discípulos de Jesus estavam cansados e Ele os convidou a descansar consigo em um lugar deserto. No entanto, não conseguiam porque a multidão sedenta os seguia em busca de ajuda. Apesar de todo cansaço e da hora avançada, Jesus teve compaixão daquele povo, pois era como “ovelhas sem pastor e começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas.” Assim, Jesus motivava os Seus discípulos a perceberem a necessidade daquele povo que buscava cura, libertação e paz. Hoje, também, a multidão precisa de ajuda e, mesmo sem saber, ela busca alguma coisa que preencha o vazio dos seus corações. Somos chamados a enxergar as necessidades dessa multidão que procura por Jesus. Para isso, Jesus também nos forma e nos orienta. Assim como fez com os Seus discípulos, Ele nos atrai a um lugar deserto a fim de nos preparar para que sejamos pastores (as) das pessoas desanimadas e sem esperança que estão ao nosso redor. Com Jesus nós encontramos refrigério para a nossa alma e aprendemos muitas coisas que nos são úteis, tanto para a nossa felicidade pessoal, como também, comunitária e familiar. Ele nos ensina a arte de viver melhor em qualquer circunstância enfrentando todas as dificuldades. O nosso testemunho de vida é a melhor maneira que temos para alimentar o povo necessitado. Desse modo, nós poderemos também ajudar aquelas pessoas que ainda não O conhecem e não têm ainda intimidade para ficar a sós com Ele. Os melhores ensinamentos da nossa vida nós os recebemos quando passamos por experiências de dor e de sofrimento, com Jesus! Assim, nós aprendemos com a nossa própria experiência. Ser pastor é saber dar testemunho de fé, de confiança no plano de Deus e, assim, ser luz para o irmão que também passa por necessidade. Jesus também hoje nos leva a descansar, refrigera as nossas dores e nos consola para que possamos ser pastores que aliviam e amparam as ovelhas transviadas. – Você sente-se pastor (a) de alguém ou espera que alguém venha pastoreá-lo (a)? – Você tem testemunhado as suas experiências de dor para ajudar a alguém? – Jesus já o (a) levou para o deserto? - O que você tem aprendido com Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO