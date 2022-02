Ubajaba colhe primeira safra cearense de mirtilo

Foi colhida ontem, em Ubajara, na Serra da Ibiapaba, a primeira safra cearense de mirtilo, uma frutinha com grandes virtudes vitamínicas mais conhecida como blueberry.

Afrimam os nutricionistas que o mirtilo melhora os níveis de colesterol, açúcar no sangue, previne inflamações e protege a saúde dos olhos.

A safra foi colhida na fazenda do agricultor Ulisses Duarte, na localidade de Boi Morto. Ele cultivou mil plantas da fruta em uma área de apenas 700 m², colhendo 600 quilos de blueberry, totalmente vendidos para uma rede de supermercados de Fortaleza em embalagem de potes de vidro.

O evento foi celebrado por Sílvio Carlos Ribeiro, secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, e pelo ex-secretário de Agricultura Irrigada e hoje consultor em agricultura, Carlos Matos Lima. Os dois acompanharam, pessoalmente, a colheita pioneira do mirtilo

Quem fez as experiências com o mirtilo na Ibiapaba foi o professor Osvaldo Yamanishi, da Universidade de Brasília (UNB), que participou, há dois anos, de uma live promovida pela Sedet, acompanhada com atenção por Ulisses Duarte, que gostou do que ouviu e imediatamente adquiriu sementes da fruta, plantando-as em sua fazenda ibiapabana.

A área plantada será ampliada, porque o empreendedor já tem certeza de que há demanda para o seu blueberry. A ideia de Ulisses Duarte é colher quatro safras por ano.

Outros agricultores da Chapada da Ibiapaba já manifestaram interesse em também investir na produção do mirtilo.