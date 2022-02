Presidente da Fiec luta em Brasília contra subida de juros do FNE

Podem aumentar os juros aplicados sobre os financiamentos dos recursos não rurais dos Fundos Constitucionais do Nordeste (FNE), do Norte (FNO) e do Centro Oeste (FCO).

Para evitar que isto aconteça, os presidentes das Federações das Indústrias dos estados das três regiões, inclusive o da Fiec, Ricardo Cavalcante, estão em Brasília reunidos, nesta quarta-feira, com senadores de vários partidos.

Entre as propostas em análise pelos empresários e senadores, estão a da previsão de juros pré e pós-fixados, a da possibilidade de migração das empresas e a da maior previsibilidade e estabilidade na taxa de juros dos três fundos.

O esforço das Federações das Indústrias dos estados daquelas três regiões é de extrema importância para evitar a inadimplência e a falência de empresas industriais, o aumento do desemprego e das desigualdades sociais e regionais.