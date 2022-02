Executivos da britânica BP conhecem ZPE e Porto do Pecém

Liderado por sua vice-presidente sênior de Energia & Gás, Federica Berra, oito executivos da britânica BP Gás & Investments Power, com a qual o Governo do Ceará celebrou há 15 dias um Memorando de Entendimento para a instalação de um Hub de Gas Natural, está, nesta quinta-feira, reunido com diretores executivos da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A), em cuja geografia o empreendimento será localizado.

A CIPP é a emptresa que administra o Complexo do Pecém e de cujo capial faz parte o Porto de Roterdã.

Do início da reunião participou o secretário do Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, que acompanhou Federica Berra e sua equipe em uma visita ao porto, ao retroporto e às instalações da CIPP.

Maia Júnior reiterou na reunião que o Governo do Ceará cumprirá integralmente os compromissos assumidos no Memorando de Entendimento celebrado com a BP.

Depois de reunir-se com os executivos da BP, o secretário Maia Júnior disse a esta coluna que os primeiros dias deste mês de fevereiro, “tem sido pródigo de boas notícias”, citando como um evento importante o anúncio da Servtec Energia, que, em parceria com a gigante australiana Macquaire, entregou à análise do Ibama um projeto de geração de energia offshore com potência de 3,48 GW o mar de Acaraú, no Litoral Oeste do Ceará.

Com o entusiasmo que o caracteriza, o secretário anunciou que, nos próximos dias, o governador Camilo Santana anunciará uma segunda fábrica de geradores eólicos – a primeira, anunciada no início desta semana, foi a da chinesa Ming Yang.