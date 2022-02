Comando da britânica BP está no Ceará e visita Pecém

Atenção! O comando da gigante britânica BP, liderado por sua vice-presidente sênior de Energia & Gás, a italiana Federica Berra, será recebida na tarde desta quarta-feira, no Palácio da Abolição, pelo governador Camilo Santana.

A BP celebrou, há poucos dias um Memorando de Entendimento com o Governo do Ceará para a instalação de um Hub de gás natural no Porto do Pecém.

Estão em Fortaleza oito executivos da BP, entre os quais o presidente da British Petroleum Brasil, Mario Lindenhayn, que chegaram ontem à noite a Fortaleza e hoje pela manhã se reuniram com o secrertário do Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, Maia Júnior.

O Grupo BP, por meio da Lightsource BP, joint venture da qual a BP participa, já tem negócios no Ceará. Ela investe R$ 1,4 bilhão na implantação de dois parques de geração de energia solar fotovoltaica, nos municípios de Icó, no Centro-Sul, e Milagres, no Sul do Estado.

Amanhã, o time da BP visitará o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, devendo conhecer, também, toda a área da ZPE do Ceará.

O projeto do Hub de gás natural da BP no Pecém prevê o uso exclusivo de um píer do Porto do Pecém.