Monumento em homenagem ao Almirante Tamandaré será inaugurado em Fortaleza

Na próxima quarta-feira (11), a Marinha do Brasil (MB) inaugura na orla da Praia do Meireles, em Fortaleza, um monumento do Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Almirante Tamandaré. A ação, prevista para as 14h30, faz parte de uma série de atividades promovidas pela Força ao longo do ano para comemorar o bicentenário da independência do país.

O Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha, nasceu em 13 de dezembro de 1807 e dedicou 66 anos de serviço à Marinha do Brasil, além de participar de episódios decisivos na formação do país, a exemplo das lutas pela independência do Brasil e a Guerra do Paraguai.

No mesmo dia, haverá prestação de serviços na Escola Estadual de Ensino Médio Dragão do Mar, de 9h às 17h. Serão realizados atendimentos médico e odontológico, exames e testes de saúde, oficinas, palestras e manutenção das instalações da instituição de ensino.

Navio-Patrulha

Já nesta terça-feira (10), haverá visitação gratuita de 9h às 17h ao Navio-Patrulha “Grajaú”, que estará atracado no Porto do Mucuripe.

Legenda: Visitação gratuita ao Navio-Patrulha “Grajaú” acontece de 9h às 17h, no Porto do Mucuripe, nesta terça-feira (10) Foto: Divulgação Marinha do Brasil

A embarcação realiza, na área sob jurisdição do Comando do 3º Distrito Naval (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas), missões de socorro e salvamento marítimo, patrulha e inspeção naval, contribuindo para a salvaguarda da vida humana e para a segurança e controle dos interesses do Brasil no mar.

