Missa de ação de graças celebra um ano do Memorial Edson Queiroz em Cascavel

A Igreja Matriz de Cascavel, na Grande Fortaleza, recebeu na noite desta segunda-feira (7) a missa em ação de graças para a comemoração do primeiro ano de implantação do Memorial Edson Queiroz. O momento também teve referência póstuma à memória de Myra Eliane, que estaria celebrando aniversário.

Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane e idealizador do memorial, realizou a primeira leitura da missa. A celebração foi presidida pelo pároco João Mascarenhas Valério.

Legenda: Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane e idealizador do memorial, fez a primeira leitura da missa Foto: Kid Júnior

A Mini Camerata Edson Queiroz, um dos projetos sociais do Memorial, abriu a celebração eucarística com louvores. Outro projeto, o Coral Dona Anita, conduziu as músicas do evento.

Programação comemorativa

Após a missa, programação encerrou com um coquetel de lançamento da exposição "Cascavel Memórias", do fotógrafo Jailton Costa.

Legenda: O lançamento da exposição "Cascavel Memórias", do fotógrafo Jailton Costa, finaliza as celebrações de um ano do Memorial Edson Queiroz Foto: Kid Júnior

Os eventos integram a série de celebrações de um ano de funcionamento do Memorial Edson Queiroz, que teve também apresentação teatral, contação de história e roda de conversa sobre a vida e obra de Edson Queiroz.

Memorial

O Memorial Edson Queiroz é resultado de uma parceria entre o Instituto Myra Eliane e a Prefeitura Municipal de Cascavel. O local escolhido para instalar o equipamento cultural foi um prédio histórico do município, construção do século XIX que já abrigou a Cadeia Pública e a sede da Câmara de Vereadores.

O Memorial Edson Queiroz funciona em parceria com a Prefeitura de Cascavel. Ele abre de terça a sexta-feira, das 13h às 18h; aos sábados, das 10h às 16h e, aos domingos, das 9h às 12h e das 17h às 20h. A entrada é gratuita.

