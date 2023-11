Missa celebra dois anos de história do Memorial Edson Queiroz, em Cascavel

Uma missa especial na Igreja Matriz de Cascavel marcou, na noite desta terça-feira (7), os dois primeiros anos de história do Memorial Edson Queiroz. O equipamento cultural do Instituto Myra Eliane (IME) foi inaugurado em 2021 com salas temáticas que mostram o acervo pessoal do industrial cascavelense, fundador do Grupo Edson Queiroz.

Desde a sua inauguração, o Memorial Edson Queiroz recebeu mais de 14 mil visitantes de todo o Brasil. O espaço é mantido em uma parceria com a Prefeitura de Cascavel, que tornou o equipamento referência em preservação de memória e cultura.

Legenda: Evento de celebração dos dois anos do Memorial Edson Queiroz, em Cascavel Foto: LC Moreira

Além da missa, uma exposição intitulada "Retratos de Edson" foi lançada para apresentar ao público vários ângulos do empresário, com três vertentes principais: "Simplesmente Edson", "Edson Líder Empresarial e Visionário" e "Edson em Família".

Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho de Administração no Grupo Edson Queiroz e responsável pelo memorial, ressalta que a exposição também mostra o lado familiar de Edson Queiroz e celebra o legado. "Me sinto honrado em fazer parte dessa família e busco fazer jus a essa memória que eu não quero que se apague", declarou.

Legenda: A missa celebrou os dois anos de existência do Memorial Edson Queiroz Foto: LC Moreira

A curadoria foi feita pela doutora em Ciências da Cultura, Adriana Helena Santos Moreira da Silva, e pelo mestre em Arquitetura e Urbanismo e especialista em Fotografia, Jari Vieira, ambos professores da Universidade de Fortaleza (Unifor).

"Além dele ser esse homem visionário e empreendedor, ele também tinha outras vertentes. Então, quando adentramos pelo acervo do Sistema Verdes Mares, nós nos deparamos com fotos encantadoras que mostram outras facetas do Edson", destaca Adriana Helena.

"O Memorial Edson Queiroz, além de ter trazido a história do Edson Queiroz para as novas gerações, ele também tem se consagrado como um grande ponto cultural não só do município de Cascavel, mas de todo o Estado", afirma o prefeito da cidade, Tiago Ribeiro. "A gente tem recebido exposições fotográficas, exposições artísticas, apresentações culturais, musicais, que vêm enriquecendo naturalmente e dá acesso à população de modo geral, o acesso à cultura e acesso a grandes personalidades que temos recebidos no memorial", pontua.

Legenda: Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho de Administração na Grupo Edson Queiroz e responsável pelo Memorial Edson Queiroz Foto: LC Moreira

Serviço

Memorial Edson Queiroz

Localização: Praça Nossa Senhora do Ó, Centro - Cascavel-CE

Visitação: terça a sexta-feira, das 13h às 18h; aos sábados, das 10h às 16h e, aos domingos, das 9h às 12h e das 17h às 20h.

Entrada: Gratuita

Mais informações: www.memorialedsonqueiroz.com.br