Memorial Edson Queiroz comemora dois anos com lançamento de exposição em Cascavel

O Memorial Edson Queiroz, localizado em Cascavel, na Grande Fortaleza, celebra nesta terça-feira (7) dois anos de história. O equipamento cultural do Instituto Myra Eliane (IME) já recebeu mais de 14 mil visitantes de todo o Brasil desde sua inauguração.

A parceria com a Prefeitura de Cascavel fez com que o local se tornasse um ponto de referência sobre preservação da memória e da cultura do Estado do Ceará.

O aniversário será comemorado com uma missa às 18h na Igreja Matriz. Ainda será lançada uma exposição intitulada "Retratos de Edson - vários ângulos de um homem à frente de seu tempo", com três vertentes: "Simplesmente Edson", "Edson Líder Empresarial e Visionário" e "Edson em Família".

Legenda: A exposição "Retratos de Edson - vários ângulos de um homem à frente de seu tempo" marcará o aniversário Foto: Arquivo Sistema Verdes Mares

As fotos foram cedidas pelo arquivo do Sistema Verdes Mares. A curadoria da exposição é dos professores da Unifor Adriana Helena Santos Moreira da Silva, Doutora em Ciências da Cultura e Jari Oliveira, Mestre em Arquitetura e Urbanismo e especialista em fotografia.

Sobre o momento de celebração, Igor Queiroz Barroso, neto de Edson Queiroz, responsável pelo memorial e presidente do IME diz: "temos mantido o compromisso contínuo de honrar a memória do meu avô Edson Queiroz e enriquecer a compreensão da história e cultura locais. Essa exposição vem oferecer ao público uma imersão ainda maior no legado histórico de sua vida e assim dar continuidade à proposta do Memorial que é oferecer cultura e promover a educação que inspira e transforma".

SERVIÇO

O Memorial Edson Queiroz funciona em parceria com a Prefeitura de Cascavel. Ele abre de terça a sexta-feira, das 13h às 18h; aos sábados, das 10h às 16h e, aos domingos, das 9h às 12h e das 17h às 20h. A entrada é gratuita.

Localização: Praça Nossa Senhora do Ó, Centro - Cascavel-CE

Visitação: terça a sexta-feira, das 13h às 18h; aos sábados, das 10h às 16h e, aos domingos, das 9h às 12h e das 17h às 20h.

Entrada: Gratuita

Mais informações: www.memorialedsonqueiroz.com.br