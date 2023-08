CAPTEI: Memorial Edson Queiroz recebe exposição de artista uruguaio

O Instituto Myra Eliane, entidade sem fins lucrativos com foco na promoção da educação e cultura, sedia a exposição fotográfica “Naturaleza Abstracta”, do artista uruguaio Kelvin Machado Cal, no equipamento cultural da entidade, o Memorial Edson Queiroz, em Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza (CE), em parceria com a prefeitura de Cascavel, que realiza a exposição por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A mostra foi lançada na quinta-feira, 24, e fica até 31 de agosto, aberta ao público, com visitação gratuita.

As 25 obras que compõem a exposição podem parecer cenas da natureza captadas por lentes, mas vão além disso...são composições fotográficas realizadas com folhas e pétalas secas, caídas das árvores, que foram inspirando o artista. Estarão à venda diretamente com a equipe do artista e parte da renda será destinada a causas sociais.

Visitação:

Horário de visitação: de terça a sexta-feira, das 8h às 18h; sábados e domingos, das 8h às 14h

Local: Memorial Edson Queiroz, à Rua Crispin Teixeira, S/N, Praça Nossa Senhora do Ó, Cascavel (CE)

Contato: (85) 2181.6339

Agendamento de grupos: contato@memorialedsonqueiroz.com.br ou (85) 2181.6339

Entrada gratuita

Legenda: Marcos Pereira, Tiago Ribeiro, Luana Ribeiro, Kelvin Machado Cal, Terezinha Munhoz, Liane Castro, Paulinha Dantas, Cleiton Pereira, João Foto: Divulgação

Legenda: Tiago Ribeiro, Kelvin Machado Cal, Luana Ribeiro, Liane Castro, Paulinha Dantas Foto: Divulgação

Legenda: Tiago Ribeiro, Kelvin Machado Cal, Luana Ribeiro, Liane Castro Foto: Divulgação

Legenda: Kelvin Machado Cal, Luana Ribeiro, Liane Castro, Paulinha Dantas Foto: Divulgação

Legenda: Exposição “Naturaleza Abstracta” Foto: Divulgação

Legenda: Exposição “Naturaleza Abstracta” Foto: Divulgação

Legenda: Minicamerata do Memorial Edson Queiroz Foto: Divulgação

Legenda: Kelvin Machado Cal Foto: Divulgação