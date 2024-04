Medalha Iracema reconhece personalidades que contribuem para o desenvolvimento de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza realizou a entrega da 7ª Medalha Iracema na noite desta quinta-feira (18), no Teatro São José. A maior comenda do Poder Executivo Municipal reconheceu personalidades e instituições que contribuem para o desenvolvimento da cidade.

Os homenageados desta edição foram o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva Santos; a empresária Maria Consuelo Leão Dias Branco; o arquiteto, compositor e poeta Fausto Nilo Costa Júnior, e a bailarina e diretora geral do Instituto Katiana Pena, Katiana Pena Morais.

Legenda: Estiveram presentes a empresária Maria Consuelo Leão Dias Branco; a diretora-geral do Instituto Katiana Pena, Katiana Pena Morais; o prefeito José Sarto (PDT); o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva Santos; e a representante que recebeu a comenda em nome de Fausto Nilo Foto: Kid Jr.

"Estou muito feliz. É uma comenda que representa o serviço prestado e não há coisa melhor do que o reconhecimento", destaca Teodoro. "A medalha tem uma grande representação para mim. Isso prova que quem presta serviço, quem se dedica a uma causa justa, que é pacificador, quem gosta, quem ama a liberdade e quem ama o trabalho e se dedica a uma população notadamente carente tem que ser reconhecido", ressalta.

Legenda: Teodoro Silva Santos recebeu a comenda no Teatro São José Foto: Kid Junior

O evento fez parte da comemoração dos 298 anos do Aniversário de Fortaleza.

CONHEÇA OS HOMENAGEADOS

Natural de Juazeiro do Norte, Teodoro Silva Santos é o quinto cearense a tomar posse como magistrado do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Ao longo de sua vida, integrou Academia da Polícia Militar e realizou a formação de sargento, cursou Direito na Universidade de Fortaleza (Unifor), onde hoje também é professor da disciplina de Processo Penal, além de ter sido delegado de polícia de Rondônia, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE) e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE).

Presidente do Conselho de Administração da M. Dias Branco, Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco também está entre os homenageados. Maria Consuelo cresceu em Fortaleza, onde conheceu o marido Ivens Dias Branco, um dos fundadores da M. Dias Branco. Ao longo de sua vida, Consuelo apoiou diversas entidades do terceiro setor, como o do Grupo de Educação e Estudos Oncológicos (GEEON), assim como a Associação Profissional dos Cegos, Lar Torres de Melo, dentre outras.

Legenda: Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco também está entre os homenageados Foto: Kid Junior

Nascido em Quixeramobim, Fausto Nilo Costa Júnior chegou em Fortaleza aos 11 anos. Aos 80, ele acumula diversas composições, que já foram interpretadas por Fagner, Ednardo, Gal Costa, Ney Matogrosso, Chico Buarque, Elba Ramalho e Dominguinhos. Também se formou em arquitetura pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Legenda: Representante recebeu a comenda em nome de Fausto Nilo Foto: Kid Junior

Nascida e criada no Bom Jardim, Katiana Pena é a criadora do Instituto Katiana Pena (IKP). Em 2023, a organização beneficiou 940 educandos.

Legenda: Katiana Pena atua em projetos sociais no Ceará Foto: Kid Junior

O instituto já realizou mais de 26 mil atendimentos com aulas de balé, hip hop e percussão, cerca de 15 mil atendimentos com aulas de jiu jítsu, muay thay, capoeira e futebol, além de 10 mil atendimentos com aulas de português e matemática.