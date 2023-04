Marinha realiza buscas no litoral cearense após tripulante de canoa desaparecer em rio de Camocim

Um tripulante de canoa desapareceu enquanto usava a embarcação para percorrer o Rio Coreaú, localizado em Camocim, município do litoral norte do Ceará. A Marinha do Brasil (MB) foi informada da ocorrência na manhã desta sexta-feira (28).

A força armada logo iniciou uma operação de busca e salvamento coordenada pelo Salvamar Nordeste. As buscas estão sendo realizadas por agentes de Inspeção Naval e embarcações da Agência da Capitania dos Portos em Camocim.

Além disso, conta com o apoio da Capitania dos Portos do Ceará, do 3° Batalhão Bombeiro Militar e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas da Secretaria Estadual da Segurança Pública e Defesa Social.

Alerta para comunidade marítima

A Marinha do Brasil ainda emitiu um aviso para a comunidade marítima sobre o desaparecimento do homem para ampliar a divulgação sobre o caso.

Com isso, buscou alertar as embarcações para ficarem atentas e apoiarem nas buscas.

Remadora desaparecida

Nesta semana, também ocorreu um desaparecimento de uma remadora, que caiu no mar nas proximidades do navio Mara Hope, na Praia de Iracema, na segunda-feira (24).

O corpo da mulher foi encontrado, na manhã de quarta-feira (26), no litoral oeste de Fortaleza, na região do Vila do Mar. A vítima foi encontrada por um homem que caminhava pela beira da praia, no Pirambu, e encaminhado para a sede da Perícia Forense.