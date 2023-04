Ônibus escolar fica preso em buraco após chuvas em Acaraú; veja video

Um ônibus escolar caiu em um buraco na cidade de Acaraú, região Norte, após as fortes chuvas. Um trecho da estrada que liga o Distrito de Lagoa do Carneiro à localidade de Alpargatas rompeu na manhã desta quinta-feira (27).

Houve interrupção no trânsito durante o incidente. Nas imagens, é possível perceber o veículo com a parte dianteira imersa no buraco. Estudantes que dependiam do transporte aguardam o reparo na estrada.

Os alunos do turno da manhã não conseguiram ir à aula, contudo o fluxo de transportes foi normalizado no período da tarde.

Legenda: Estrada em Acaraú é revitalizada horas após rompimento Foto: arquivo pessoal

Conforme Eliakin Silveira, chefe de gabinete de Acaraú, a estrada foi revitalizada horas após o ocorrida.

"Assim que tomamos conhecimento do rompimento da estrada, de imediato, acionamos a Secretaria de infraestrutura que compareceu ao local, já fazendo o reparo da estrada. Inclusive, o fluxo de veículos já normalizou", esclareceu