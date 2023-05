Marinha do Brasil suspende buscas por tripulante desaparecido em canoa no Rio Coreaú

As buscas por um tripulante de uma canoa que desapareceu no Rio Coreaú, em Camocim, foram suspensas na noite dessa terça-feira (2), após quase 120 horas de trabalho da Operação de Busca e Salvamento (SAR). A informação foi repassada pela Marinha do Brasil (MB) nesta quarta-feira (3).

As buscas, que duraram aproximadamente 120h, foram suspensas por causa da baixa probabilidade de sobrevivência do incidente, das condições meteorológicas reinantes e após investigação de todas as possíveis áreas de localização.

Contudo, o resgate poderá ser reiniciado, caso novas informações sejam coletadas. Além disto, um Inquérito Administrativo foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo ocorrido.

Apoio

O processo de salvamento, coordenado pelo Salvamar Nordeste, contou com o apoio da Defesa Civil de Camocim, da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará - que realizou sobrevoos nas áreas marítima e fluvial - e da 1ª Companhia do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar.

*Estagiário sob supervisão do editor Felipe Mesquita.