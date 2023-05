21 postos de saúde de Fortaleza vão realizar atendimento pediátrico de emergência

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou que 21 postos de saúde da capital cearense realizarão atendimento pediátrico de emergência durante os meses de maio e junho. A medida, compartilhada nesta quarta-feira (3), foi motivada pelo aumento de síndromes gripais.

No comunicado, Sarto afirmou que o governo ampliará o acolhimento infantil ao longo dos próximos dois meses, visando atender à demanda crescente por atendimento, já que, durante o período, é comum que mais crianças apresentem quadros de síndromes gripais.

O acolhimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, entre às 7h e 19h, conforme informado pelo gestor. A lista com as 21 unidades de saúde contempladas pelo atendimento de emergência ainda deverá ser divulgada no portal da Prefeitura.

POSTOS COM ATENDIMENTO

Veja abaixo a lista de quais postos de saúde realizarão o atendimento pediátrico:

Regional I

Posto de Saúde Carlos Ribeiro (Rua Jacinto Matos, 944 - Jacarecanga )

) Posto de Saúde João Medeiros de Lima (Av. I, 982 - Vila Velha)

Regional II

Posto de Saúde Aida Santos e Silva (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón )

) Posto de Saúde Flávio Marcílio (Av. Abolição, 416 - Mucuripe )

) Posto de Saúde Frei Tito (Rua José Cláudio Costa Lima, 100 - Praia do Futuro )

) Posto de Saúde Miriam Porto Mota (Rua Cel. Jucá, 1636 - Aldeota)

Regional III

Posto de Saúde Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 - Rodolfo Teófilo )

) Posto de Saúde Clodoaldo Pinto (Rua Banward Bezerra, 100 - Padre Andrade )

) Posto de Saúde Hermínia Leitão (Rua Gen. Couto, 470 - Quintino Cunha)

Regional IV

Posto de Saúde Antônio Ciríaco de Holanda (Rua Gomes Brasil, 555 - Parangaba )

) Posto de Saúde Dom Aloiso Lorscheider (Rua Betel, 1895 - Itaperi )

) Posto de Saúde Roberto Bruno (Av. Borges de Melo, 910 - Fátima )

) Posto de Saúde José Valdevino Carvalho (Rua Guará, S/N - Itaoca)

Regional V

Posto de Saúde Graciliano Muniz (Rua 106, 345 - Cj. Esperança)

Regional VI

Posto de Saúde José Galba de Araújo (Av. Sen. Fernandes Távora, 3161- Genibaú )

) Posto de Saúde Hélio Góes Ferreira (Av. Eng. Leal Limaverde, 453 - Sapiranga )

) Posto de Saúde Jangurussu (Rua Estrada do Itaperi, 146 - Passaré )

) Posto de Saúde Janival de Almeida (Rua Coelho Garcia, 25 - Passaré )

) Posto de Saúde Mattos Dourado (Av. Des. Floriano Benevides, 391 - Edson Queiroz )

) Posto de Saúde Monteiro de Moraes (Av. Evilásio Alm Miranda, s/n - Sapiranga )

) Posto de Saúde Melo Jaborandi (Rua 315, 80 - Jangurussu)

*Sob a supervisão de Nayana Siebra