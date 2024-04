Litoral do Ceará está sob alerta de chuvas intensas e perigos até o domingo (21)

Este sábado (20) e parte da manhã de domingo (21) serão de chuvas intensas e perigos em parte do Ceará, conforme aponta boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O grau de severidade apontado pelo órgão está na categoria Perigo, iniciando às 7h05 do sábado e finalizando às 10h do domingo.

O volume de chuvas deve ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Por sua vez, os ventos intensos podem variar de 60 a 100 km/h. Segundo o Instituto, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Entre as áreas afetadas, estão a Região Metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe e os municípios pertencentes ao Norte, Noroeste e Sertões cearenses.

Na Capital, a chuva durante a madrugada já tem provocado problemas. No início da manhã deste sábado, o muro da antiga Fábrica Real, no bairro Damas, desabou e atingiu um veículo que estava estacionado em frente ao imóvel. Felizmente, o local estava deserto no momento do desabamento e, por isso, ninguém foi atingido.

Necessidade de cuidados

Diante das potenciais consequências, o Inmet aponta série de instruções. Em caso de rajadas de vento, por exemplo, a recomendação é não se abrigar embaixo de árvores, uma vez existir risco de queda e descargas elétricas.

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda também são dicas. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

A Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) são os órgãos competentes indicados para procura em caso de maiores transtornos.

A lista dos municípios afetados, divulgada pelo Inmet, você confere abaixo:

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Alto Santo

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Aratuba

Banabuiú

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Boa Viagem

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Carnaubal

Cascavel

Catunda

Caucaia

Chaval

Choró

Chorozinho

Coreaú

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Fortim

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icapuí

Ipu

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Limoeiro do Norte

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Nova Russas

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

Pindoretama

Pires Ferreira

Quixadá

Quixeramobim

Quixeré

Redenção

Reriutaba

Russas

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São João do Jaguaribe

São Luis do Curú

Senador Sá

Sobral

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará