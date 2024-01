Lista de medicamentos básicos e da saúde mental é disponibilizada em app da Prefeitura

A lista completa do estoque de medicamentos básicos e da saúde mental ofertados pela rede municipal está disponível a partir desta segunda-feira (15), no aplicativo Mais Saúde Fortaleza, administrado pela Prefeitura. Também está à disposição da população a relação de remédios especializados — são cinco, no total.

"Hoje, está sendo iniciada a atualização do aplicativo [Mais Saúde Fortaleza], com a colocação de todos os itens do SUS [Sistema Único de Saúde]. Nós disponibilizávamos 54 itens. Hoje, temos 123, com 81 da farmácia básica, 37 da saúde mental e cinco da farmácia especializada", explicou o secretário municipal da Saúde, Galeno Taumaturgo, durante a inauguração da requalificação do posto Argeu Herbster, no Bom Jardim.

Para acessar a lista, bem como a indicação dos locais e as quantidade disponíveis, é preciso ter o aplicativo instalado no celular. Ele está disponível para Android e iOS.

Sobre o aplicativo

O Mais Saúde Fortaleza foi lançado em 2020 pela Prefeitura. No sistema, é possível acessar os principais serviços da saúde municipal, como a verificação e a confirmação de consultas, histórico de atendimentos, atualização de vacinas aplicadas e pendentes e até informações em tempo real sobre atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), como número de pacientes aguardando acolhimento e consultas em andamento.