Bebê nasce com quatro rins em Goiás; caso é um dos 100 registrados no mundo

A bebê Isis Eloah Ferreira Alves, de 1 ano e 1 mês, chocou os médicos na cidade de Formosa, em Goiás, ao nascer com quatro rins. Filha de Thalia Silva Alves, de 21 anos, a pequena nasceu em um parto cesário prematuro e já passou por diversas internações.

A mãe concedeu entrevista ao portal g1, citando o desenvolvimento da filha e as principais dificuldades no tratamento da condição. "Ela nasceu prematura, tem alguns atrasos motores e toda semana temos que fazer acompanhamentos e exames de rotinas, mas ela tem uma vida normal", explicou ela.

Conforme os médicos, Isis tem uma condição extremamente rara, conhecida como "rins supranumerários". "É bem difícil, mas satisfatório saber que minha filha é rara e única. Tento ver o lado bom da maternidade, porque não é fácil", relatou Thalia Silva.

Veja também

Ao todo, 100 casos do tipo teriam sido documentados na literatura mundial, conforme cita o urologista-pediátrico Hélio Buson, chefe do setor de urologia do Hospital da Criança de Brasília (HCB). Ele é o responsável pelo caso da menina.

Segundo o médico, a má-formação citada ocorre durante a gestação, inclusive durante a formação do rim. "O rim é um órgão que é formado a partir de um broto, que surge do lado da bexiga. Esse brotinho vai estimular um tecido que está do lado da bexiga e se transformar em um rim. Esse broto pode ser duplicado e, a partir daí, formar um rim com dois tubos, que vão drenar esse rim ou dois rins", disse ao g1.

Nascimento prematuro

Thalia contou ao portal que a gravidez não foi planejada e tem lidado com os cuidados relacionados à criança sozinha, já que o pai não quis se envolver na criação. Após o nascimento, a mãe conta que a filha foi levada a uma incubadora e era atendida pela equipe médica do Hospital de Sobradinho (DF).

Já após transferência para o Hospital da Criança José Alencar (DF), os médicos descobriram da possibilidade de ela ter nascido com mais rins que o normal, enquanto a confirmação veio aos cinco meses de idade.

Hélio Buson afirma que os vários rins não são, necessariamente, um sinal de anormalidade. Ainda assim, a urologista pediátrica Larissa Marinho, que também acompanha Isis, afirma que um dos rins apresentou obstrução, o que chegou a comprimir outros órgãos. Dessa forma, o órgão foi retirado.

Após isso, o quarto rim foi encaminhado para estudo. "Quando você tem rins supranumerários os vasos sanguíneos não são totalmente normais. Então, pegar um rim de uma pessoa que tem esse tipo de malformação e doar para outro, você iria provocar um problema muito grande para quem vai receber esse rim. Ele não tem vasos sanguíneos que possam ser facilmente aproveitados para fazer um transplante", completou Hélio Buson.

Atualmente, a menina faz acompanhamento médico no Hospital da Criança José Alencar e deve manter uma vida norma, ainda que precise checar frequentemente o funcionamento dos rins. "É uma menina muito valente e forte. Tenho vídeos e fotos que mostram o quanto ela já sofreu, mas também sempre persistiu em continuar. Sei que papai do céu tem uma linda história para a minha filha e a nossa família", disse a mãe.

Além dos rins, Isis ainda tem um pulmão bem frágil, justamente por nascer prematura e ter ficado em sedação. Thalia conta que as internações são frequentes, mas a criança tem reagido positivamente. "Ela veio sem avisar, já me passou muito susto, mas também mudou minha vida. Me adaptei a rotinas novas, choros novos e sorrisos também. Nunca imaginei ser mãe, muito menos de um anjo tão delicado e raro", finalizou.