Limpeza de praias de Fortaleza já começou na Beira Mar e prossegue neste sábado (21) em três pontos

A limpeza das praias de Fortaleza, promovida pelo Sistema Verdes Mares (SVM) em parceria com a Marquise Ambiental, já está em pleno andamento e vem mobilizando a comunidade com grande impacto positivo. Os mutirões, que fazem parte do projeto Agir e Transformar, começaram na tarde desta sexta-feira (20), na Beira Mar, onde voluntários se uniram, recolheram resíduos e fortaleceram as mensagens sobre a importância da conscientização ambiental.

A ação continuará neste sábado (21), quando é comemorado o Dia Mundial de Limpeza de Praias. As atividades acontecem pela manhã, das 8h às 12h, na Praia do Futuro (barraca Croco Beach), das 10h às 12h no Poço da Draga (comunidade); e à tarde, das 15h às 17h, na Praia de Iracema (Praia dos Crush).

Legenda: Projeto passa pela orla de Fortaleza Foto: Divulgação

“Ver tantas pessoas se unindo por essa causa mostra o quanto ações coletivas podem transformar nossa cidade. Queremos que todos sintam que, com pequenas atitudes, podemos melhorar o mundo à nossa volta. Nosso objetivo é seguir engajando voluntários para as próximas etapas e ampliar o impacto dessa iniciativa”, afirma Erick Picanço, diretor comercial e de marketing do SVM.

A programação especial inclui, além dos mutirões, jogos e atividades lúdicas de educação ambiental. Na Praia do Futuro, a peça teatral “Flúvio e o Mar” trará uma reflexão sobre o impacto do consumo desenfreado e da poluição nas praias e oceanos.

Para participar dessa ação de preservação ambiental, gratuita, basta comparecer aos locais e horários marcados.

Mutirões de limpeza de praias – Projeto Agir e Transformar

Próximas atividades

21 de setembro (sábado)

Gratuito