Leilão da AMC oferece automóveis, motocicletas e sucatas nesta sexta-feira (29)

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) fará um leilão nesta sexta-feira (29), às 9 horas. Estarão disponíveis à população 518 lotes de veículos, compostos por automóveis, motocicletas e equipamentos classificados como sucata. Os lances deverão ser feitos de maneira online, pelo site Celso Cunha Leilões, o único autorizado a prestar esse tipo de serviço ao órgão.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, os veículos e os equipamentos disponíveis foram removidos há mais de 60 dias pela AMC e não regularizados pelos seus proprietários.

As remoções ocorrem, principalmente, por condução de veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado. Também são passíveis de remoção: veículos não registrados/sem emplacamento, veículos abandonados nas vias, veículos sem qualquer uma das placas de identificação e veículos estacionados em locais/horários proibidos.

Podem participar do leilão pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas, que devem apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. Além disso, empresas também podem participar, desde que devidamente inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e regularizadas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Justiça do Trabalho.

Os interessados em participar do leilão devem se cadastrar previamente no site do leiloeiro para liberação de login e participação nos lances.

Assuntos relacionados

Veículos removidos

Os veículos removidos e retirados de circulação devido a infrações à legislação de trânsito ou que se encontrem em estado de abandono nas vias públicas da Capital são levados para o Depósito de Veículos da AMC, localizado na avenida Juscelino Kubitscheck, no Passaré. O veículo só é restituído ao proprietário após o pagamento prévio de multas, taxas e despesas com a remoção e a estadia, além de outros encargos previstos em lei.

Atualmente, há uma consulta online aos veículos removidos nas operações cotidianas da autarquia. As informações podem ser acessadas pelos cidadãos por meio do aplicativo AMC Trânsito ou do site do órgão. É necessário informar a placa do veículo.

Se constatado que o veículo está retido, o proprietário deve comparecer ao depósito e solicitar a liberação, apresentando documentos pessoais como CNH ou RG e CPF, além do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Depois disso, a Prefeitura emite um boleto com as taxas, que devem ser pagas em agências bancárias ou lotéricas.