Justiça suspende empresa de lixo que alegou pagar R$ 0,73 por litro de combustível em licitação

A Justiça do Ceará determinou nesta terça-feira (1º), por meio de decisão liminar, a suspensão do contrato entre a prefeitura de Juazeiro do Norte e sua atual empresa de limpeza urbana, até que se averíguem possíveis irregularidades no processo de licitação.

A decisão, do juiz Renato Belo Vianna Velloso, atende a uma ação ingressada pela empresa classificada em terceiro lugar no processo licitatório, de setembro de 2021, alegando que a vencedora do certame, a MM Locações e Serviços Eireli, apresentou custos do combustível incompatíveis com a realidade, o que tornaria a proposta inexequível.

Conforme a decisão, a empresa apresentou custo unitário do preço do litro do combustível de R$ 0,73 e um custo de consumo de combustível mensal de R$ 22,13 para um veículo circulando por dois turnos de serviço/dia por mais de 20 dias no mês.

Na proposta apresentada, a empresa ainda disse que o consumo de combustível durante a coleta seria de 0,01 litro por quilômetro. "Um rápido cálculo permite concluir que o veículo dessa empresa consegue realizar a proeza de percorrer 100 Km com 1 (um) litro de combustível, lembrando que o caso trata de veículo pesado", descreve o juiz na liminar.

Diante das informações incompatíveis com o mercado, o magistrado avalia que a empresa não tem condições de cobrir os custos operacionais, considerando em sua decisão o risco aos cofres públicos, diante dos eventuais gastos extras por meio de aditivos contratuais.

"Assim, a concessão da liminar se impõe, tanto para resguardar eventual direito dos demais licitantes, como proteger os recursos públicos com eventuais gastos indevidos com a empresa declarada vencedora", diz a liminar.

O magistrado ainda fixa multa de R$ 5 mil por dia em caso de descumprimento da decisão judicial.

Coleta teve início nesta terça-feira (1º)

O contrato entre a MM Locações e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos de Juazeiro do Norte (Semasp) foi firmado em fevereiro último, com a prestação dos serviços tendo iniciado nesta terça-feira (1º).

A prefeitura informou, através da assessoria de imprensa da Semasp, que o serviço não será interrompido neste momento, em razão do município não ter sido notificado oficialmente da decisão. A partir dessa notificação, a Secretaria alega que tomará as medidas judiciais cabíveis para impedir que o serviço, considerado de natureza essencial para a população, seja interrompido no município.

A reportagem tentou contato com a MM Locações e Serviços Eireli, mas não foi possível até a publicação deste texto.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE