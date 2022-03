Cobra cascavel é resgatada em quintal de residência no interior do Ceará; assista ao vídeo

Uma cobra cascavel foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), na noite da última segunda-feira (28), na zona rural do município de Ipú, no interior do Ceará. Segundo a equipe de resgate, o réptil, com cerca de um metro e vinte centímetros, estava no quintal de uma residência no Distrito Abílio Martins.

A guarnição dos bombeiros militares foi acionada para resgatar e retirar a cobra no local, quando a composição se deparou com o réptil venenoso da espécie "crotalus durissus", conhecida popularmente como cascavel, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Assista ao vídeo

Os bombeiros capturaram a cobra por meio da utilização de uma pinça específica para os répteis, mantendo uma distância de segurança.

Após a ação, profissionais examinaram a cobra e constatado que ela estava bem de saúde e sem nenhum ferimento aparente. Diante disto, o réptil foi conduzido pelos bombeiros militares e devolvido ao seu habitat natural, em uma área de mata do município.