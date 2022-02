Cobra píton rara, avaliada em R$ 15 mil, é apreendida em casa no Rio de Janeiro

Uma cobra píton amarela, um animal raro, foi apreendida nesta quarta-feira (16) pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da Polícia Cilvil, no Rio de Janeiro. O homem que estava em posse da mesma foi preso em flagrante na própria casa, localizada em Nilópolis.

Considerada pelo Ibama um animal silvestre exótico, a serpente tem origem na Ásia e na África e, portanto, não é nativa do Brasil.

Atualmente são proibidas a importação e a criação do réptil, com exceção de casos autorizados pelo órgão de fiscalização ambiental.

Comercialização

De forma muitas vez ilegal, uma serpente filhote dessa espécie costuma ser comercializada por cerca de R$ 3.000. Enquanto isso, um animal adulto chega a custar R$ 15.000.

Essa, inclusive, não é a primeira vez que uma cobra píton vira alvo de atenção no Rio de Janeiro. Em dezembro de 2021, duas delas se enroscaram em uma das pernas do biólogo Wanderley Rodrigues, no serpentário do Instituto Vital Brazil, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Entretanto, segundo contou ao jornal Extra, ele passou bem. "Fiquei tranquilo, pois todos aqui do serpentários somos treinados para esse tipo de situação", pontuou.

